sábado 08 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: se juega la fecha 6 de fútbol del Regional Federal y Paraná necesita ganar frente a San Martín

    Tarde a puro deporte, Paraná recibe hoy a San Martín con la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus chances en la Zona 6, del fútbol regional.

    8 de noviembre de 2025 - 16:14
    Paraná se medirá en el Lasanta ante San Martín de Peréz Millán

    Paraná se medirá en el Lasanta ante San Martín de Peréz Millán

    El Norte

    Paraná se juega esta tarde buena parte de su permanencia en el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol, cuando reciba desde las 17 a General San Martín de Pérez Millán en el estadio Manuel Lasanta. El equipo nicoleño, que acumula una victoria y dos derrotas, necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo de cara a las últimas fechas.

    Los dirigidos por Fernando Stagnari no tuvieron el arranque esperado en la fase de grupos y llegan al compromiso con la obligación de sumar de a tres. En las primeras jornadas, Paraná venció a Independencia de San Pedro, pero cayó por 3 a 0 frente a Mitre y el propio San Martín, lo que lo dejó con apenas tres puntos y un margen de error mínimo.

    San Martín, firme líder y ante una oportunidad clave

    Por su parte, San Martín de Pérez Millán lidera la Zona 6 con siete unidades, las mismas que Mitre de San Pedro, y podría asegurar su clasificación en esta cuarta fecha. Para ello, necesita ganar y esperar un empate o triunfo de Independencia en el otro duelo del grupo. En su campaña registra dos victorias —3-0 ante Paraná y 2-1 frente a Independencia— además de un empate 1-1 ante Mitre.

    Lo que está en juego en la Zona 6

    Si Paraná logra quedarse con el triunfo, quedará a un punto del General y con grandes posibilidades de pelear la clasificación en las fechas restantes. Una derrota, combinada con una victoria de Mitre, lo dejaría automáticamente eliminado del certamen. El otro encuentro de la jornada será a las 20:30, cuando Independencia reciba a Mitre en el Estadio Municipal de San Pedro.

