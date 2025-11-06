jueves 06 de noviembre de 2025
    • San Nicolás: SUTEBA cuestiona el RENPE y advierte por falta de datos sobre condiciones laborales

    Desde SUTEBA San Nicolás respaldaron el comunicado de CTERA que critica al Relevamiento Nacional de Personal Educativo.

    6 de noviembre de 2025 - 15:00
    Desde SUTEBA San Nicolás respaldaron las críticas de CTERA al cuestionario oficial, señalando que no refleja la realidad laboral del sector y podría justificar futuros recortes.

    El Norte

    El Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025 comenzará a implementarse desde este lunes con el objetivo de actualizar la información de docentes y no docentes de todo el país. Sin embargo, desde SUTEBA San Nicolás respaldaron las críticas de CTERA al cuestionario oficial, señalando que no refleja la realidad laboral del sector y podría justificar futuros recortes.

    Críticas al alcance del cuestionario

    La secretaria general de SUTEBA San Nicolás, Nancy Monti, advirtió que el instrumento elaborado por el Ministerio de Capital Humano no incorpora preguntas que permitan conocer la verdadera situación de trabajo en las escuelas. Desde el gremio sostienen que la falta de datos sobre intensidad laboral, precarización y tareas de cuidado invisibiliza problemáticas centrales.

    Advertencia por posibles recortes

    En el comunicado respaldado por Monti, se alerta que el relevamiento, al contemplar información parcial, podría ser utilizado para justificar ajustes presupuestarios, cierre de cargos y profundización de la precarización docente. También apuntan a una posible afectación de la salud laboral y a la invisibilización de la sobrecarga que enfrenta una profesión altamente feminizada.

    Cómo y cuándo se realiza el RENPE

    El operativo, obligatorio y aprobado por unanimidad por el Consejo Federal de Educación, podrá completarse desde Mi Argentina o argentina.gob.ar/renpe. El cuestionario, de nueve secciones, demanda alrededor de 30 minutos y estará disponible hasta el 31 de diciembre. Los resultados preliminares se conocerían en el primer trimestre de 2026 y servirán como base para futuras políticas educativas.

