lunes 10 de noviembre de 2025
    • Básquetbol: gran actuación del nacido en San Nicolás Defelippo, para la victoria de Ferro

    Ferro avanzo al Final Four de la Liga Sudamericana de básquetbol y cerró una destacada actuación en Paraguay y, con el nicoleño como figura.

    10 de noviembre de 2025 - 15:20
    José Defelippo fue el goleador del conjunto de la Capital Federal con 15 puntos (1-2, 4-6 y 1-2), a los que les sumó 3 rebotes y 5 asistencias en 22′.

    El Norte
    Triunfo clave ante Olimpia y liderazgo invicto

    En el cierre del grupo realizado en Capiatá, Ferro derrotó a Olimpia de Asunción por 89 a 75 (42-35) y finalizó como único líder. A pesar de que ambos equipos ya habían asegurado su clasificación, el conjunto de Caballito mostró contundencia y solidez defensiva para extender su buen presente en la temporada, en la que también domina la Liga Nacional.

    Actuaciones destacadas del nacido en San Nicolás José Defelippo

    El nicoleño tuvo un rol determinante en los dos encuentros del fin de semana. Ante Olimpia aportó 15 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias en 22 minutos, mientras que el sábado brilló frente a Universitario de Sucre con 27 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en apenas 18 minutos. El viernes no pudo jugar por un malestar estomacal.

    Racha ganadora y lo que se viene

    Entre la Liga Nacional y la Liga Sudamericana, Ferro acumula doce victorias consecutivas, consolidando su mejor versión en años. La competencia continental continuará el 14 de noviembre, nuevamente en Asunción, con el desarrollo del Grupo F, del cual saldrán los últimos dos clasificados al cuadrangular final de diciembre.

    Temas
