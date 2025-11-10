San Nicolás: Cada vez falta menos para la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica

Este sábado 15 de noviembre, San Nicolás se prepara para recibir por primera vez la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica, un evento que espera convocar a miles de personas. Enlace Crítico

Line up confirmado y propuestas musicales Este sábado 15 de noviembre llega la Fiesta de Disfraces contará con una amplia variedad de estilos que recorrerán música electrónica, urbana y pop. Entre los artistas confirmados se destacan Luck Ra, La Joaqui, Lauty Gram, Rafa Barrios, Manu Desrets y BRESH, la fiesta más viral del momento. Miles de asistentes ya anticipan una noche cargada de ritmo, baile y creatividad en el Autódromo San Nicolás.

Una historia que nació en Paraná La FDD nació en Paraná, Entre Ríos, en 1999, cuando un grupo de amigos decidió festejar un cumpleaños disfrazándose. Lo que comenzó como un encuentro íntimo fue creciendo año tras año hasta convertirse en un fenómeno cultural. En su edición número 25, la fiesta deja por primera vez su ciudad original, manteniendo el espíritu de “ser lo que queremos ser, donde sea”.

Una ciudad con infraestructura estratégica San Nicolás fue seleccionada por su ubicación privilegiada: se encuentra a solo 60 km de Rosario, 180 km de Paraná, 220 km de Buenos Aires y 420 km de Córdoba. El Autódromo ofrece accesos ágiles, estacionamiento para más de 3.500 vehículos y amplios espacios para garantizar una experiencia segura y confortable. La organización destacó que la infraestructura moderna fue clave en la elección del nuevo escenario.

Las entradas para esta edición ya están disponibles de manera online a través de https://www.tickea.com.ar/fdd-fiesta-de-disfraces/p/10173

