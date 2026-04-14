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    • Faltan vacunas antigripales en Ramallo y se frena la campaña para grupos de riesgo

    La falta de dosis afecta a mayores de 65 años y personas con factores de riesgo en Ramallo, en medio de demoras en la distribución y la cercanía del invierno.

    14 de abril de 2026 - 10:20
    La campaña de vacunación antigripal en Ramallo continúa atravesando dificultades debido a la falta de nuevas dosis, una situación que se extiende desde hace al menos dos semanas y que afecta directamente a los sectores considerados prioritarios.&nbsp;

    La campaña de vacunación antigripal en Ramallo continúa atravesando dificultades debido a la falta de nuevas dosis, una situación que se extiende desde hace al menos dos semanas y que afecta directamente a los sectores considerados prioritarios. 

    Google-ilustrativa

    La campaña de vacunación antigripal en la ciudad de Ramallo atraviesa un momento crítico por la falta de dosis, lo que obliga a interrumpir la inmunización de los grupos de riesgo. La situación genera preocupación en el sistema sanitario local ante la inminente llegada del invierno y el aumento de enfermedades respiratorias.

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    Falta de vacunas antigripales en Ramallo: a quiénes afecta

    El faltante de vacunas se extiende desde hace al menos dos semanas y afecta principalmente a las personas mayores de 65 años y a quienes tienen entre 3 y 64 años con factores de riesgo. Ambos grupos, que ya estaban incluidos en el cronograma oficial, quedaron momentáneamente sin acceso a nuevas dosis.

    Desde el sistema de salud local indicaron que la situación responde a demoras en la distribución de vacunas a nivel provincial y nacional, lo que obligó a interrumpir la campaña en plena etapa de ampliación hacia los sectores más vulnerables.

    Vacunación pediátrica: el único segmento activo

    Actualmente, la vacunación continúa únicamente en el segmento pediátrico. Se están aplicando dosis a niños de entre 6 y 24 meses, así como a aquellos de 25 a 35 meses con factores de riesgo y prescripción médica.

    Sin embargo, desde los centros de salud advierten que esta cobertura es limitada y no logra compensar la interrupción en el resto de la población objetivo, lo que genera preocupación en el sistema sanitario local.

    Preocupación por el invierno y demoras en la distribución

    El escenario en Ramallo se replica en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, donde también se registran demoras en la llegada de vacunas. Autoridades sanitarias señalan que las dosis enviadas desde Nación son inferiores a las previstas para esta etapa del año.

    La campaña antigripal 2026 había comenzado en marzo con un esquema escalonado, priorizando al personal de salud y a los adultos mayores. No obstante, el faltante alteró ese cronograma y dejó a una parte importante de la población sin completar su inmunización.

    Frente a este contexto, profesionales de la salud remarcan la importancia de la vacuna para prevenir complicaciones, internaciones y cuadros graves, especialmente en personas con enfermedades preexistentes. También advierten que la interrupción podría impactar en la cobertura general si no se regulariza el suministro en el corto plazo.

    Mientras tanto, en Ramallo aguardan una nueva entrega de dosis que permita retomar la campaña. Hasta entonces, recomiendan sostener las medidas de prevención habituales para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.

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