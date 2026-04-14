San Pedro: Cecilio Salazar gestionó obras y más recursos educativos en reunión clave con Provincia

El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo este lunes en La Plata una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, con el objetivo de avanzar en diversas gestiones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo local.

El intendente de San Pedro , Cecilio Salazar , mantuvo un encuentro en la Ciudad de La Plata con autoridades educativas bonaerenses para impulsar mejoras en el sistema local. La agenda incluyó obras de infraestructura, recursos humanos y programas de articulación educativa-productiva.

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Durante la reunión , la delegación local presentó un informe detallado sobre la situación edilicia de los establecimientos educativos del distrito. Se analizaron los avances de las obras en ejecución y se plantearon nuevas intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de enseñanza y garantizar espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

En ese marco, se destacó la importancia de sostener el ritmo de inversión en infraestructura para acompañar el crecimiento de la matrícula y responder a las demandas de la comunidad educativa.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación del personal auxiliar. Las autoridades municipales plantearon la necesidad urgente de cubrir vacantes pendientes, especialmente en áreas clave como limpieza, mantenimiento y servicio alimentario.

El objetivo es asegurar el correcto funcionamiento de los comedores escolares y mantener condiciones de higiene adecuadas en los establecimientos, aspectos considerados fundamentales para el desarrollo cotidiano de las actividades educativas.

Educación y producción: una articulación estratégica

Además, se avanzó en el análisis de programas que vinculen la formación académica con el perfil productivo de la región. La iniciativa busca fortalecer la inserción laboral de los estudiantes y generar oportunidades concretas a partir de la educación.

Tras el encuentro, Salazar valoró la predisposición de las autoridades provinciales y remarcó la importancia del trabajo conjunto para mejorar la calidad educativa. Por su parte, el director de Educación, Alan Ocampo, subrayó que estas instancias permiten agilizar gestiones y garantizar la llegada de recursos al distrito.