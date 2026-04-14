martes 14 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Cecilio Salazar gestionó obras y más recursos educativos en reunión clave con Provincia

    El intendente de San Pedro se reunió con autoridades bonaerenses para avanzar en infraestructura escolar, cobertura de vacantes y programas educativos.

    14 de abril de 2026 - 08:05
    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo este lunes en La Plata una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, con el objetivo de avanzar en diversas gestiones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo local.

    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo este lunes en La Plata una reunión de trabajo con la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, con el objetivo de avanzar en diversas gestiones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo local.

    notisanpedro.info

    El intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, mantuvo un encuentro en la Ciudad de La Plata con autoridades educativas bonaerenses para impulsar mejoras en el sistema local. La agenda incluyó obras de infraestructura, recursos humanos y programas de articulación educativa-productiva.

    Lee además
    El Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres celebra hoy sus 23 años de trayectoria ininterrumpida.

    El Museo Paleontológico de San Pedro celebra 23 años como referente científico regional
    El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la transferencia de 13.010 millones de pesos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos que fueron distribuidos entre los 135 distritos bonaerenses conforme a lo establecido en el Presupuesto 2026.

    San Pedro: Provincia giró más de $79 millones al municipio y crece el debate por la distribución de fondos

    Infraestructura escolar: diagnóstico y nuevas obras en agenda

    Durante la reunión, la delegación local presentó un informe detallado sobre la situación edilicia de los establecimientos educativos del distrito. Se analizaron los avances de las obras en ejecución y se plantearon nuevas intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de enseñanza y garantizar espacios seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

    En ese marco, se destacó la importancia de sostener el ritmo de inversión en infraestructura para acompañar el crecimiento de la matrícula y responder a las demandas de la comunidad educativa.

    Vacantes y funcionamiento de comedores escolares

    Uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación del personal auxiliar. Las autoridades municipales plantearon la necesidad urgente de cubrir vacantes pendientes, especialmente en áreas clave como limpieza, mantenimiento y servicio alimentario.

    El objetivo es asegurar el correcto funcionamiento de los comedores escolares y mantener condiciones de higiene adecuadas en los establecimientos, aspectos considerados fundamentales para el desarrollo cotidiano de las actividades educativas.

    Educación y producción: una articulación estratégica

    Además, se avanzó en el análisis de programas que vinculen la formación académica con el perfil productivo de la región. La iniciativa busca fortalecer la inserción laboral de los estudiantes y generar oportunidades concretas a partir de la educación.

    Tras el encuentro, Salazar valoró la predisposición de las autoridades provinciales y remarcó la importancia del trabajo conjunto para mejorar la calidad educativa. Por su parte, el director de Educación, Alan Ocampo, subrayó que estas instancias permiten agilizar gestiones y garantizar la llegada de recursos al distrito.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Museo Paleontológico de San Pedro celebra 23 años como referente científico regional

    San Pedro: Provincia giró más de $79 millones al municipio y crece el debate por la distribución de fondos

    Abril Azul en San Pedro: actividades y charlas para concientizar sobre el autismo

    San Pedro denunció el impacto del ajuste en salud y pidió restituir el Programa Remediar

    San Pedro: La Casa de la Cultura abre inscripciones para un taller gratuito de ajedrez

    San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado presenta una variada agenda cultural para el fin de semana

    San Pedro: La Central de Operaciones de Seguridad llevará el nombre del oficial Nelson Lillo

    San Pedro lanza taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en Envión Depetri

    San Pedro incorpora patrullaje motorizado y capacita efectivos para reforzar la seguridad

    Paro municipal en San Pedro por atraso salarial: gremios frenan actividades hasta el viernes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La campaña de vacunación antigripal en Ramallo continúa atravesando dificultades debido a la falta de nuevas dosis, una situación que se extiende desde hace al menos dos semanas y que afecta directamente a los sectores considerados prioritarios. 

    Faltan vacunas antigripales en Ramallo y se frena la campaña para grupos de riesgo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19

    Las autoridades educativas comunicaron que no constataron que un alumno haya ido armado a la Escuela 19
    La ciudad de Zárate fue escenario este domingo de la XV edición del Festival Provincial del Tango, una propuesta cultural que reunió a vecinos y visitantes en el Parque Urbano, en el marco de la reanudación de los festejos por el 172º aniversario de la creación del Partido.

    Zárate celebró el Festival Provincial del Tango con una multitud en el Parque Urbano

    El suicido del joven de 34 años generó conmoción en la comunidad.

    Suicidio: un joven se quitó la vida en el barrio Quinta Mastrángelo

    A la mujer la salvaron los integrantes de una pareja residentes en las inmediaciones de San Martín y Alberdi.

    Evitaron el suicidio de una mujer que se ahorcó a un poste de luminarias en San Martín y Alberdi

    El encuentro, organizado por AAPAS (Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros), volvió a consolidarse como un espacio clave de diálogo y construcción colectiva, con la participación de autoridades, aseguradoras, productores, cámaras empresariales y especialistas.

    Con 3.600 asistentes, el Foro Nacional de Seguros 2026 se consolidó como espacio clave del sector