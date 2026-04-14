martes 14 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Cultura y espectáculos

    Rey Garufa y sus timadores revive la mística ricotera con un show homenaje en Pergamino

    La banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota llega el próximo 19 de abril a la Casa de la Cultura con un espectáculo inspirado en el histórico Obras 1991.

    14 de abril de 2026 - 12:27
    Rey Garufa y sus timadores recrea con fidelidad y potencia la esencia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

    Rey Garufa y sus timadores recrea con fidelidad y potencia la esencia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

    PRENSA

    El próximo 19 de abril, desde las 19:00, la sala mayor de la Casa de la Cultura (General Paz 600) será escenario de una noche cargada de rock y nostalgia con la presentación de Rey Garufa y sus timadores, quienes traerán a Pergamino su espectáculo “Estadio Obras 1991”, una propuesta que recrea la potencia y la mística de uno de los momentos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La jornada contará además con la participación de las bandas invitadas La Honky Tonk y Esquivando Charcos. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de PlanetaEntrada.

    Lee además
    Felipe Staiti se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza tras atravesar complicaciones de salud.
    Cultura y espectáculos

    Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes, a los 64 años
    Arqueólogos por un día. Alumnos de los CDC participaron de talleres de arqueología junto a la especialista Florencia Vázquez.
    Pergamino

    Arqueólogos por un día: el Museo Municipal lleva talleres educativos a los CDC

    Rey Garufa y sus timadores: una trayectoria consolidada

    Rey Garufa es una de las bandas tributo más reconocidas del país dedicadas a recrear la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo fundamental en la historia del rock nacional por su estilo único, su lírica y su fuerte conexión con el público.El proyecto nació en 2008 en Tandil, cuando un grupo de músicos comenzó a reunirse con el objetivo de interpretar el repertorio ricotero. Con el tiempo, aquellas primeras sesiones dieron lugar a presentaciones en vivo que fueron creciendo en convocatoria, transformándose en verdaderas “misas” donde la comunión con el público se volvió un rasgo distintivo.

    Con 17 años de trayectoria, la banda ha recorrido escenarios de todo el país y también de países vecinos, consolidando una propuesta que combina fidelidad sonora, potencia escénica y una conexión intensa con sus seguidores.

    En 2024, el grupo fue invitado a participar del evento Redondos Day en el canal OLGA, reafirmando su posicionamiento dentro de la escena tributo. Durante 2025 alcanzaron un año récord con 96 presentaciones en Argentina y Uruguay, incluyendo shows en salas y escenarios destacados de distintas ciudades.

    Con una identidad sólida y un público fiel, Rey Garufa continúa manteniendo viva la esencia ricotera, ofreciendo espectáculos que apelan tanto a la memoria como a la experiencia colectiva del rock en vivo.

    La formación está integrada por Santiago Núñez (voz), Octavio Ballesteros (guitarra), Jorge Suárez (guitarra), Diego Giménez (bajo), Ignacio Rivero (batería) y Esteban Romay (saxofón).

    Temas
    Seguí leyendo

    Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes, a los 64 años

    Arqueólogos por un día: el Museo Municipal lleva talleres educativos a los CDC

    Más de 200 personas visitaron los museos de Pergamino este fin de semana

    La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra 50 años como faro cultural de América Latina

    Repertorio Guarany - Lado B: un homenaje íntimo para redescubrir a Horacio Guarany

    Vuelve Espacio Cine: una escuela itinerante de experimentación audiovisual en Pergamino

    Segunda temporada de La omisión de la familia Coleman en Espacio GAE

    Hamnet y El drama, las novedades de la semana en Cinema Pergamino

    Fin de semana a pleno en Pergamino: circo, cine, teatro y música en vivo

    La Prudencia, una comedia negra sobre el miedo y la paranoia, se estrena en Habemus Theatrum

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Felipe Staiti se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza tras atravesar complicaciones de salud.
    Cultura y espectáculos

    Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes, a los 64 años

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Chevrolet Corsa que alquilaban los colombianos para asaltar a las personas que salían de los bancos con dinero.

    Detuvieron al colombiano líder de una banda de salideras bancarias que pinchaban ruedas que operó en Pergamino
    Fin de semana de mucha actividad para las escuelas deportivas en la ciudad de San Pedro

    Deportes en San Pedro: destacados resultados en boxeo, atletismo y taekwondo

    Felipe Staiti se encontraba internado en el Hospital Italiano de Mendoza tras atravesar complicaciones de salud.
    Cultura y espectáculos

    Murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de los Enanitos Verdes, a los 64 años

    El frigorífico ArreBeef, con planta en la localidad de Pérez Millán, atraviesa un escenario complejo luego de la interrupción de sus exportaciones hacia China, su principal destino comercial.

    Pérez Millán: ArreBeef redefine su estrategia tras freno a exportaciones a China

    Más allá de la capacitación, el programa Emprender representa una política pública orientada al desarrollo económico y social de Pergamino.

    Emprender vuelve con más fuerza en Pergamino: nuevos talleres y oportunidades para aprender oficios