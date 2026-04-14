Rey Garufa y sus timadores revive la mística ricotera con un show homenaje en Pergamino

Rey Garufa y sus timadores recrea con fidelidad y potencia la esencia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. PRENSA

El próximo 19 de abril, desde las 19:00, la sala mayor de la Casa de la Cultura (General Paz 600) será escenario de una noche cargada de rock y nostalgia con la presentación de Rey Garufa y sus timadores, quienes traerán a Pergamino su espectáculo “Estadio Obras 1991”, una propuesta que recrea la potencia y la mística de uno de los momentos más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La jornada contará además con la participación de las bandas invitadas La Honky Tonk y Esquivando Charcos. Las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de PlanetaEntrada.

Rey Garufa y sus timadores: una trayectoria consolidada Rey Garufa es una de las bandas tributo más reconocidas del país dedicadas a recrear la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo fundamental en la historia del rock nacional por su estilo único, su lírica y su fuerte conexión con el público.El proyecto nació en 2008 en Tandil, cuando un grupo de músicos comenzó a reunirse con el objetivo de interpretar el repertorio ricotero. Con el tiempo, aquellas primeras sesiones dieron lugar a presentaciones en vivo que fueron creciendo en convocatoria, transformándose en verdaderas “misas” donde la comunión con el público se volvió un rasgo distintivo.

Con 17 años de trayectoria, la banda ha recorrido escenarios de todo el país y también de países vecinos, consolidando una propuesta que combina fidelidad sonora, potencia escénica y una conexión intensa con sus seguidores.

En 2024, el grupo fue invitado a participar del evento Redondos Day en el canal OLGA, reafirmando su posicionamiento dentro de la escena tributo. Durante 2025 alcanzaron un año récord con 96 presentaciones en Argentina y Uruguay, incluyendo shows en salas y escenarios destacados de distintas ciudades.

Con una identidad sólida y un público fiel, Rey Garufa continúa manteniendo viva la esencia ricotera, ofreciendo espectáculos que apelan tanto a la memoria como a la experiencia colectiva del rock en vivo. La formación está integrada por Santiago Núñez (voz), Octavio Ballesteros (guitarra), Jorge Suárez (guitarra), Diego Giménez (bajo), Ignacio Rivero (batería) y Esteban Romay (saxofón).

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