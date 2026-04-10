Ramallo: Autoridades del Hospital Gomendio expusieron en el Concejo avances y desafíos del sistema sanitario

Los directores del Hospital José María Gomendio, Rubén Millán y Martín Gil Miranda , participaron este jueves de un plenario en el Concejo Deliberante de Ramallo para abordar el funcionamiento del sistema sanitario local.

Las autoridades del Hospital José María Gomendio participaron de un extenso plenario en el Concejo Deliberante de Ramallo , donde brindaron detalles sobre el funcionamiento del sistema de salud local. Durante el encuentro, se abordaron aspectos centrales como el servicio de emergencias y el proceso de modernización administrativa.

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Los directores del hospital, Rubén Millán y Martín Gil Miranda, expusieron sobre el estado actual del sistema de ambulancias, uno de los ejes principales de la convocatoria. Según se informó, actualmente se trabaja en la optimización de la distribución de las unidades para garantizar una cobertura eficiente en todo el distrito.

En ese sentido, se destacó que una ambulancia que se encontraba fuera de servicio por reparaciones será reincorporada en el corto plazo, lo que permitirá reforzar la capacidad operativa. Además, se aseguró la cobertura en la localidad de Pérez Millán, un punto estratégico dentro del sistema sanitario.

Desde el cuerpo legislativo consideraron que este tipo de precisiones resulta fundamental para evaluar la respuesta ante emergencias y mejorar la atención en situaciones críticas.

Digitalización de historias clínicas: avances y obstáculos técnicos

Otro de los temas centrales fue el proceso de digitalización de las historias clínicas, una iniciativa clave para modernizar el sistema de salud y optimizar la gestión de la información médica. La presidenta del Concejo Deliberante, Marcela Isarra, explicó que el desarrollo local del sistema se vio interrumpido por inconvenientes técnicos.

Ante este escenario, se confirmó que el proceso continuará bajo la órbita del sistema provincial, lo que permitirá retomar la implementación con mayores garantías de funcionamiento. Esta transición busca asegurar la continuidad del proyecto y evitar nuevas demoras.

La digitalización no solo apunta a mejorar el acceso a la información, sino también a reducir tiempos administrativos y fortalecer la calidad de atención a los pacientes.

Articulación con centros de mayor complejidad y balance del encuentro

Durante la exposición, también se puso énfasis en la importancia de la articulación con centros de salud de mayor complejidad. Según indicaron las autoridades, la implementación de herramientas digitales permitirá agilizar los traslados y optimizar la derivación de pacientes, un aspecto clave en casos que requieren atención especializada.

El plenario se extendió por aproximadamente dos horas y permitió a los concejales plantear inquietudes y profundizar en distintos aspectos del funcionamiento hospitalario. Además de los temas centrales, se abordaron otras cuestiones vinculadas a la atención diaria y los recursos disponibles.

Desde la presidencia del Concejo valoraron la instancia como “muy enriquecedora”, destacando la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer el vínculo institucional y avanzar en soluciones concretas para el sistema de salud local.