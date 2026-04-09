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    • Ramallo: Capacitación en ciberseguridad en el Centro Universitario para prevenir delitos digitales

    La jornada se realizará este viernes desde las 9 en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto” y está abierta a toda la comunidad de Ramallo.

    9 de abril de 2026 - 11:47
    Este viernes 10 se llevará a cabo una jornada de capacitación en ciberseguridad en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, con el objetivo de brindar herramientas para un uso más seguro de las tecnologías digitales.

    Este viernes 10 se llevará a cabo una jornada de capacitación en ciberseguridad en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, con el objetivo de brindar herramientas para un uso más seguro de las tecnologías digitales.

    Opinando San Nicolás

    Este viernes 10 se desarrollará una jornada de capacitación en ciberseguridad en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, de la ciudad de Ramallo, destinada a la comunidad en general. La propuesta busca brindar herramientas concretas para un uso responsable de las tecnologías y generar conciencia sobre los riesgos crecientes en entornos digitales.

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    Capacitación en ciberseguridad: una respuesta a los riesgos digitales actuales

    La iniciativa surge en un contexto donde el uso intensivo de internet y dispositivos tecnológicos expone a usuarios de todas las edades a nuevas amenazas. Desde estafas virtuales hasta delitos más complejos, los riesgos crecen al ritmo de la digitalización.

    En este marco, la capacitación apunta a ofrecer conocimientos prácticos para identificar situaciones de peligro y actuar de manera preventiva. El objetivo central es que los participantes puedan desenvolverse con mayor seguridad en su vida cotidiana digital.

    Grooming y ciberdelitos: los principales ejes de la jornada

    Uno de los temas centrales será el grooming, un delito que afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes. Durante la jornada se abordarán estrategias de prevención, detección temprana y herramientas para actuar ante posibles casos.

    Además, se analizarán distintos tipos de ciberdelitos vinculados a las nuevas tecnologías, como fraudes digitales, suplantación de identidad y ataques informáticos. Los especialistas brindarán recomendaciones para evitar caer en estas prácticas y proteger la información personal.

    Cómo participar de la capacitación en el Centro Universitario

    La actividad comenzará a las 9 y se desarrollará en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”. Está dirigida a toda la comunidad, sin necesidad de contar con conocimientos previos en tecnología.

    Desde la organización destacaron la importancia de generar estos espacios de formación accesibles, que permiten incorporar herramientas clave para el uso seguro de internet y dispositivos electrónicos. La participación es abierta y busca promover una ciudadanía digital más consciente y protegida.

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