Pergamino fue sede del inicio del 2° Circuito Juvenil Regional de Ajedrez

El pasado sábado, Pergamino se convirtió en el epicentro del ajedrez del norte bonaerense al albergar la primera etapa del segundo Circuito Juvenil Regional de Ajedrez .

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La jornada, organizada por la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC), congregó en la Escuela Municipal de Bellas Artes a 55 jóvenes ajedrecistas provenientes de Arrecifes, Rojas, Salto, San Nicolás, Venado Tuerto, Chacabuco, Villa Constitución y Pergamino.

La competencia se dividió en cinco niveles, donde se disputaron seis rondas de intenso juego y aprendizaje. Sub 08 : en la categoría de los más pequeños, el triunfo fue para Julián Sebastiani de Villa Constitución con 5 puntos. Fue seguido por Alfonsina Zurita (San Nicolás) y Tomás Moro (Chacabuco), ambos con 3 unidades.

Sub 10 : el representante de Arrecifes, Emilio De La Iglesia , se impuso con 5,5 puntos. El podio lo completaron Francisco Olmedo de Venado Tuerto con 5 y el pergaminense Nicolás Ozafrán con 4.

Categoría Sub 10

Sub 12: en una de las categorías más numerosas, la victoria quedó en manos de Isabella Wittmer de San Nicolás con 5 puntos. El segundo puesto fue para Carlos Cabral (4,5) de Pergamino y el tercero para Tomás Sciutto (4) de Chacabuco. También con 4 puntos finalizó el local Tomás Casquero, en la cuarta posición.

Sub 12 ajedrez

Sub 14: con un total de 6 puntos, Dana Arias de Villa Constitución lideró la tabla. Los locales Jeremías Terraneo y Vicente Medina, ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente, ambos con 4 puntos.

Sub 14 ajedrez

Sub 18: el gran ganador de la categoría fue el local Diego Fernández, quien finalizó invicto con 6 puntos. Iago Cuarleri (5) de Rojas obtuvo el segundo puesto, mientras que Pedro Buljubacich (4) de Salto se quedó con la tercera posición.

Sub 18 ajedrez

Proyección regional

Más allá de los tableros, el evento funcionó como un espacio de gestión deportiva, ya que se realizó una reunión de dirigentes y profesores para coordinar el calendario regional 2026. Al concluir la jornada, todos los chicos recibieron medallas y un refrigerio en reconocimiento a su compromiso con la disciplina. Desde la UPAAC expresaron su agradecimiento a la Secretaría de Cultura por el apoyo brindado para la realización de la etapa.