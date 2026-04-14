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    • Cinco equipos de Pergamino competirán en la LiProBo Sub 18

    Del viernes al domingo próximo en Junín, Argentino de Alfonzo y Gimnasia participarán en la rama masculina y Comu y dos equipos del Lobo en la femenina.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    14 de abril de 2026 - 13:52
    Comunicaciones formará parte de la Zona A en esta primera etapa clasificatoria en Junín.

    Comunicaciones formará parte de la Zona A en esta primera etapa clasificatoria en Junín.

    APV

    Con participación en ambas ramas, clubes de Pergamino competirán el próximo fin de semana en la ciudad de Junín en la primera etapa clasificatoria de la Liga Provincial Bonaerense de Vóley (LiProBo) de la categoría Sub 18.

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    Entre los días 17, 18 y 19 de abril, la competencia reunirá a los mejores equipos del norte de la provincia de la categoría Sub 18, bajo un formato que promete un alto nivel de juego desde el inicio.

    La Asociación Pergaminense de Vóleibol (APV) estará representada por cinco equipos de tres clubes. En la rama masculina, estarán presentes Argentino de Alfonzo y Gimnasia y Esgrima. Por su parte, en la rama femenina competirán Comunicaciones y dos equipos del Gimnasia y Esgrima.

    Formato de competencia

    Una de las particularidades del certamen es la conformación de una zona única general, lo que garantiza cruces entre equipos de gran jerarquía desde la fase inicial. El torneo se disputará en cuatro zonas por rama. Los ocho mejores equipos, determinados por coeficiente, avanzarán a los cuartos de final, mientras que el resto continuará su participación en triangulares de reubicación.

    En cuanto al sistema de juego, los partidos de Fase Regular y definiciones (cuartos, semifinales y final) se jugarán al mejor de cinco sets, mientras que los encuentros por posiciones se disputarán a tres sets.

    Sub 18 voley Alfonzo

    Zonas para equipos de Pergamino

    En la rama masculina, Argentino de Alfonzo integrará la Zona D junto a Recreativo Areco, Azul Vóley y Cedetalvo. En tanto, Gimnasia y Esgrima competirá en la Zona B frente a Once Unidos A, Deportivo Sarmiento y Olimpo.

    Sub 18 voley Gimnasia

    Por el lado femenino, Comunicaciones formará parte de la Zona A junto a Sarmiento de Junín, Regatas de San Nicolás, Somisa A y Villarino de Chivilcoy. En cuanto a Gimnasia y Esgrima, el equipo B estará en la Zona B con Somisa B, Compañía de Salto, Ciudad de Luján y Junín A. Por su parte, el equipo A del Lobo integrará la Zona D junto a Junín B, Riberas del Paraná y Defensores de Villa Ramallo.

    Sub 18 voley fem Gimnasia

    Expectativa y proyección

    La participación en la LiProBo representa una gran oportunidad para los equipos pergaminenses de medirse con los mejores de la provincia, sumar experiencia y proyectar el desarrollo del vóley local.

    Con una importante presencia en ambas ramas, Pergamino buscará ser protagonista en una competencia que año a año eleva su nivel y se consolida como una vidriera del vóleibol bonaerense.

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