Ramallo: Taller de Reciclado impulsa empleo y embellece espacios públicos

La Municipalidad de Ramallo destacó el trabajo que viene realizando el Taller Municipal de Reciclado en distintas localidades del distrito, donde se combina el cuidado del ambiente con la generación de oportunidades laborales para mujeres desocupadas o en situación de vulnerabilidad.

El Taller Municipal de Reciclado de la ciudad de Ramallo continúa consolidándose como una política integral que articula el cuidado ambiental con la inclusión social, promoviendo la capacitación laboral y la generación de oportunidades para mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas localidades del partido.

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La Municipalidad de Ramallo destacó el trabajo sostenido del Taller Municipal de Reciclado, que tiene presencia en Villa General Savio, Ramallo, Villa Ramallo, El Paraíso y Pérez Millán. La propuesta se afianza como una herramienta que combina la reutilización de materiales con la inclusión social.

El programa impulsa la producción de elementos decorativos y funcionales destinados a mejorar la imagen de plazas, paseos y espacios comunitarios, al tiempo que fomenta prácticas vinculadas al cuidado del ambiente.

Uno de los ejes centrales del taller es su función social. La iniciativa brinda capacitación a mujeres que actualmente no cuentan con empleo o atraviesan situaciones de vulnerabilidad, generando herramientas concretas para su inserción laboral.

De esta manera, el programa no solo promueve el reciclado, sino que también contribuye al desarrollo personal y económico de sus participantes, fortaleciendo el entramado social del distrito.

Decoraciones de Pascuas y espacios para la comunidad

En el marco de las celebraciones por Pascuas, el taller desarrolló un trabajo conjunto en las cinco localidades, elaborando puntos selfie temáticos y figuras alusivas, como los tradicionales conejos de Pascua.

Desde el Municipio remarcaron que estas intervenciones permitieron transformar los espacios públicos en lugares de encuentro para vecinos y familias, aportando identidad, color y propuestas recreativas durante el fin de semana largo.