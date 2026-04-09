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    • Ramallo: Advierten que crecen las adicciones y las internaciones en salud mental en la Provincia

    La jefa de Salud Mental del Hospital Gomendio de Ramallo alertó sobre el aumento de internaciones y el avance del consumo problemático.

    9 de abril de 2026 - 17:00
    La jefa de salud mental del Hospital Gomendio participó días pasados del PreCosapro, instancia previa al Congreso de Salud Provincial, que se realizó en el Centro Universitario de Ramallo.

    La jefa de salud mental del Hospital Gomendio participó días pasados del PreCosapro, instancia previa al Congreso de Salud Provincial, que se realizó en el Centro Universitario de Ramallo.

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    La jefa de Salud Mental del Hospital Gomendio, Marianela Galli, advirtió sobre el crecimiento sostenido de las problemáticas vinculadas a las adicciones y la salud mental, en el marco del PreCosapro realizado en Ramallo, donde se analizaron datos preocupantes sobre el incremento de internaciones y la creciente demanda en el sistema público.

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    Aumento de internaciones en salud mental en la Provincia

    Durante su participación en el encuentro previo al Congreso de Salud Provincial, Galli explicó que en 2025 las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 11% en comparación con 2024. Además, señaló que el 67% de estos casos se registraron en hospitales municipales, lo que refleja la fuerte presión que enfrentan los sistemas de salud locales.

    En cuanto a los diagnósticos más frecuentes, detalló que predominan las lesiones autoinfligidas intencionalmente, los trastornos del ánimo, los trastornos por ansiedad y los intentos de suicidio. Si bien el fenómeno impacta especialmente en jóvenes y adultos, aclaró que no hay una franja etaria excluyente.

    Adicciones en aumento y factores sociales que agravan la situación

    Uno de los puntos más críticos señalados por la especialista es el crecimiento del consumo problemático. “Las adicciones van en incremento en todas las edades, incluso desde la preadolescencia”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias asociadas, como situaciones de violencia hacia terceros o hacia uno mismo.

    Galli atribuyó este escenario a múltiples factores, entre ellos la crisis económica y social, pero también a cambios en los vínculos sociales. “Hay una tendencia al individualismo, a la falta de espacios para hablar, y un aislamiento social cada vez más marcado”, explicó.

    La importancia de la contención y el acompañamiento tras la internación

    Otro de los ejes centrales del debate fue la etapa posterior a la internación. En este sentido, Galli subrayó que el mayor desafío es garantizar estrategias de externación que permitan sostener el tratamiento y evitar recaídas.

    “La internación es solo una parte del proceso. Lo más complejo es lo que viene después”, sostuvo, al tiempo que explicó que, por ley, las internaciones suelen ser breves, entre 4 y 30 días.

    En el plano local, destacó que el hospital cuenta con disponibilidad de camas y garantiza la atención de urgencias, además de articular con distintos dispositivos como CPA, SEDENA, el sistema educativo y áreas de desarrollo social.

    Sin embargo, planteó la necesidad de generar nuevos espacios de contención, como refugios nocturnos para personas en situación de calle y centros de día. “Es fundamental que las personas no queden solas en su padecimiento y sepan dónde pedir ayuda”, concluyó, remarcando que la problemática requiere el compromiso de toda la comunidad.

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