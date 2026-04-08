miércoles 08 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • De Ramallo a Polonia: la historia de un argentino que logró reinventarse en Europa

    Rodrigo Ibarrola dejó Ramallo hace tres años y hoy vive en Polonia. Su experiencia laboral, desafíos y el deseo de volver a Argentina.

    8 de abril de 2026 - 19:00
    Rodrigo Ibarrola es un ramallense que hace poco más de tres años decidió cambiar su vida y apostar por una experiencia en el exterior. Hoy vive en Plonsk, una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia.

    Rodrigo Ibarrola es un ramallense que hace poco más de tres años decidió cambiar su vida y apostar por una experiencia en el exterior. Hoy vive en Plonsk, una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia.

    metafm.com.ar

    Rodrigo Ibarrola, un vecino con raíces en la ciudad de Ramallo, decidió hace poco más de tres años emigrar en busca de nuevas oportunidades laborales. Actualmente reside en Plonsk, una ciudad cercana a Varsovia, donde trabaja en un frigorífico y construye una nueva vida lejos de su tierra.

    Lee además
    El tránsito volvió a posicionarse como una de las principales preocupaciones del Juzgado de Faltas de Ramallo en el inicio del año.

    Refuerzan controles de tránsito en Ramallo y alertan por alcoholemia y menores al volante
    La expresidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Pilar Cuttiani, salió al cruce de las acusaciones realizadas por la actual conducción del organismo respecto a la imposibilidad de acceder al correo institucional. Además, presentó una nota formal en la que rechazó irregularidades y brindó su versión de los hechos.

    Ramallo: Cuttiani defendió su gestión en el Consejo Escolar y negó irregularidades denunciadas

    Cómo fue el salto de Ramallo a Europa

    El camino de Rodrigo no fue inmediato. Según relató, su intención inicial era trabajar en el exterior, aunque Polonia no figuraba entre sus principales opciones. Sin embargo, tras postularse a una oferta laboral que aparecía de manera recurrente, el proceso avanzó de forma inesperada.

    “Pasó un año sin novedades y pensé que no se iba a dar. De repente, me avisaron que tenía que viajar en 15 días”, recordó. La oportunidad llegó a través de una agencia que en ese momento ofrecía vacantes exclusivamente en Polonia, aunque luego se sumaron destinos como Holanda y Noruega.

    Trabajo, adaptación y oportunidades en Polonia

    Actualmente, Rodrigo trabaja en un frigorífico de bovinos, un sector donde la experiencia argentina es altamente valorada. “Tiene que ver con que nosotros tenemos mucha experiencia en el trabajo con la carne”, explicó, destacando además la escasez de mano de obra en distintos rubros.

    Antes de encontrar estabilidad, pasó por varios empleos. “Cambié tres veces: uno por el salario, otro por las horas y ahora estoy en el mejor”, detalló. Desde lo económico, asegura que el esfuerzo vale la pena: puede ahorrar, viajar e incluso ayudar a su familia.

    No obstante, la adaptación no estuvo exenta de desafíos. El idioma es uno de los principales obstáculos: “El polaco es muy difícil. Me manejo más con inglés, pero no todos lo hablan”, contó.

    La vida lejos de casa y los planes a futuro

    Aunque nació en Rosario, Rodrigo se considera ramallense, ya que vivió allí desde los cuatro años. Hoy, a la distancia, extraña principalmente a su familia, además de costumbres bien argentinas como el asado, el fernet y el dulce de leche.

    El clima también representa un contraste importante: mientras los veranos pueden ser calurosos, los inviernos llegan a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. A pesar de ello, asegura que el trato hacia los argentinos es positivo.

    De cara al futuro, no descarta seguir recorriendo Europa en busca de nuevas oportunidades laborales, con países como Alemania o España en el horizonte. Sin embargo, mantiene claro su objetivo final: “En algún momento quiero volver a Argentina”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Refuerzan controles de tránsito en Ramallo y alertan por alcoholemia y menores al volante

    Ramallo: Cuttiani defendió su gestión en el Consejo Escolar y negó irregularidades denunciadas

    Ramallo: Taller de Reciclado impulsa empleo y embellece espacios públicos

    Ramallo fue sede del Pre-Congreso de Salud rumbo al CoSaPro 2026

    Deserción universitaria en Ramallo: más de 100 abandonos y dudas sobre el modelo educativo

    Artista de Ramallo participará en muestra solidaria "Cascos Solidarios" en Rosario

    Polémica en Ramallo: funcionario municipal cruzó a productores por el estado de caminos rurales

    Ramallo conmemora el 44° aniversario de Malvinas con un acto abierto a toda la comunidad

    Ramallo: Denuncian persecución gremial y acoso laboral en el Municipio

    Crisis de vacuna antigripal en Ramallo: se agotaron y crece la preocupación de los vecinos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio de San Pedro adhiera a la Ley Provincial N° 15.348, la cual establece la formación obligatoria en la Promoción del Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes para todos los agentes de la función pública local.

    Impulsan en San Pedro la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Julia Riera celebra un punto: aportó el triunfo decisivo en el debut de Las Guerreras en Ibagué.

    Julia Riera definió la serie y Paola Suárez debutó ganando

    Por Fernando Bongiovanni
    María Rodríguez (a la izquierda) junto a sus compañeras de podio de la general.

    María Rodríguez segunda en Altas Cumbres y apunta a la Doble Bragado

    Rodrigo Ibarrola es un ramallense que hace poco más de tres años decidió cambiar su vida y apostar por una experiencia en el exterior. Hoy vive en Plonsk, una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia.

    De Ramallo a Polonia: la historia de un argentino que logró reinventarse en Europa

    La desaparición del empleado rural Juan Woldryk, del que nada se sabe desde hace poco más de cuatro años, dejó al descubierto una realidad preocupante: numerosos delitos son perpetrados desde las cárceles. El hombre había sido visto por última vez en su lugar de trabajo en un campo de Bolívar el 30 de marzo de 2022. Su desaparición reveló una oscura trama de amenazas y sextorsión urdidas desde la cárcel de San Nicolás.

    San Nicolás: Celulares en las cárceles, el caso Woldryk expone extorsiones desde la UP3

    La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales Animate Vos Valés 2026, una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido.

    Agenda cultural en San Pedro: talleres gratuitos para todas las edades