De Ramallo a Polonia: la historia de un argentino que logró reinventarse en Europa

Rodrigo Ibarrola es un ramallense que hace poco más de tres años decidió cambiar su vida y apostar por una experiencia en el exterior. Hoy vive en Plonsk, una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia.

Rodrigo Ibarrola, un vecino con raíces en la ciudad de Ramallo , decidió hace poco más de tres años emigrar en busca de nuevas oportunidades laborales. Actualmente reside en Plonsk, una ciudad cercana a Varsovia, donde trabaja en un frigorífico y construye una nueva vida lejos de su tierra.

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El camino de Rodrigo no fue inmediato. Según relató, su intención inicial era trabajar en el exterior, aunque Polonia no figuraba entre sus principales opciones. Sin embargo, tras postularse a una oferta laboral que aparecía de manera recurrente, el proceso avanzó de forma inesperada.

“Pasó un año sin novedades y pensé que no se iba a dar. De repente, me avisaron que tenía que viajar en 15 días”, recordó. La oportunidad llegó a través de una agencia que en ese momento ofrecía vacantes exclusivamente en Polonia, aunque luego se sumaron destinos como Holanda y Noruega.

Actualmente, Rodrigo trabaja en un frigorífico de bovinos, un sector donde la experiencia argentina es altamente valorada. “Tiene que ver con que nosotros tenemos mucha experiencia en el trabajo con la carne”, explicó, destacando además la escasez de mano de obra en distintos rubros.

Antes de encontrar estabilidad, pasó por varios empleos. “Cambié tres veces: uno por el salario, otro por las horas y ahora estoy en el mejor”, detalló. Desde lo económico, asegura que el esfuerzo vale la pena: puede ahorrar, viajar e incluso ayudar a su familia.

No obstante, la adaptación no estuvo exenta de desafíos. El idioma es uno de los principales obstáculos: “El polaco es muy difícil. Me manejo más con inglés, pero no todos lo hablan”, contó.

La vida lejos de casa y los planes a futuro

Aunque nació en Rosario, Rodrigo se considera ramallense, ya que vivió allí desde los cuatro años. Hoy, a la distancia, extraña principalmente a su familia, además de costumbres bien argentinas como el asado, el fernet y el dulce de leche.

El clima también representa un contraste importante: mientras los veranos pueden ser calurosos, los inviernos llegan a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero. A pesar de ello, asegura que el trato hacia los argentinos es positivo.

De cara al futuro, no descarta seguir recorriendo Europa en busca de nuevas oportunidades laborales, con países como Alemania o España en el horizonte. Sin embargo, mantiene claro su objetivo final: “En algún momento quiero volver a Argentina”.