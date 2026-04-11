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    • ANMAT clausuró Laboratorios Ramallo y reflota el antecedente del caso Apolo

    La ANMAT dio de baja a Laboratorios Ramallo y reavivó el antecedente de Apolo, clausurado en enero. Ambas firmas compartían vínculos societarios.

    11 de abril de 2026 - 10:36
    La baja definitiva de Laboratorios Ramallo SA, resuelta este viernes por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) llegó apenas tres meses después de una idéntica medida adoptada por el mismo organismo oficial, centrada en aquel caso sobre otro laboratorio del mismo grupo empresario.

    La baja definitiva de Laboratorios Ramallo SA, resuelta este viernes por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) llegó apenas tres meses después de una idéntica medida adoptada por el mismo organismo oficial, centrada en aquel caso sobre otro laboratorio del mismo grupo empresario.

    El Norte

    La decisión de la ANMAT de cancelar la habilitación de Laboratorios Ramallo volvió a poner en foco un entramado empresarial con antecedentes complejos. Apenas tres meses antes, el organismo había adoptado una medida similar contra Laboratorios Apolo, firma vinculada al mismo grupo y recordada por un grave episodio ocurrido en Rosario.

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    ANMAT canceló habilitaciones y expuso antecedentes del grupo

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica resolvió este viernes la baja definitiva de Laboratorios Ramallo SA, una medida que se suma a la adoptada el pasado 12 de enero contra Laboratorios Apolo SA. Ambas decisiones implicaron la cancelación de sus registros oficiales y la inhabilitación para operar dentro del sistema sanitario.

    El caso de Apolo había sido formalizado mediante la Disposición 4/2026, que dejó sin efecto su inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales. La medida llegó casi diez años después de un episodio que marcó su historia: la explosión de una caldera en su planta de Rosario, que provocó daños estructurales y dejó varios heridos.

    Explosión en Rosario y vínculos empresariales

    El siniestro ocurrido en junio de 2016 en el laboratorio Apolo, ubicado en la zona sur de Rosario, generó un fuerte impacto en la ciudad. La explosión, atribuida a una acumulación de vapor, causó el derrumbe parcial del edificio y afectó viviendas linderas.

    Detrás de esa firma se encontraban Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, quienes luego también quedaron asociados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este entramado empresarial volvió a quedar bajo la lupa en 2025, tras el escándalo del fentanilo contaminado que derivó en consecuencias sanitarias graves.

    De Rosario a Ramallo: relocalización y nuevo proyecto

    Tras el cierre de Apolo, sus responsables avanzaron con un nuevo proyecto industrial en el Parque Comirsa, en Ramallo. Con apoyo de la gestión municipal de entonces, encabezada por Mauro Poletti, se impulsó la instalación de una planta que retomaría la producción de sueros bajo la denominación de Laboratorios Ramallo.

    El anuncio se realizó pocas semanas después del episodio en Rosario, con promesas de inversión y generación de empleo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la nueva firma también terminó envuelta en irregularidades que derivaron en su clausura y posterior baja definitiva por parte de la ANMAT.

    La reiteración de sanciones sobre empresas vinculadas a los mismos titulares deja expuesto un patrón que ahora vuelve a ser objeto de análisis por parte de las autoridades sanitarias y judiciales.

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