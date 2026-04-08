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    • Refuerzan controles de tránsito en Ramallo y alertan por alcoholemia y menores al volante

    Ramallo intensificó operativos y advirtió por el aumento de infracciones vinculadas al alcohol, escapes ilegales y conducción de menores.

    8 de abril de 2026 - 15:00
    El tránsito volvió a posicionarse como una de las principales preocupaciones del Juzgado de Faltas de Ramallo en el inicio del año.

    El tránsito volvió a posicionarse como una de las principales preocupaciones del Juzgado de Faltas de Ramallo en el inicio del año.

    Ramallo Ciudad

    El tránsito volvió a ubicarse entre las principales preocupaciones del Juzgado de Faltas de Ramallo en el inicio del año, con un escenario marcado por controles más rigurosos y la incorporación de tecnología para detectar infracciones, especialmente en casos de alcoholemia, escapes ilegales y conducción por parte de menores.

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    Controles de tránsito más estrictos en Ramallo

    La jueza de Faltas, Sol Aroza, advirtió que la problemática vial continúa siendo uno de los ejes centrales de gestión en el distrito. En ese sentido, explicó que durante los primeros meses del año se reforzaron los operativos en distintos puntos del partido, con el objetivo de mejorar la seguridad y reducir los riesgos en la vía pública.

    “Sigue siendo una problemática importante el tema del tránsito”, sostuvo la funcionaria, al remarcar que las políticas de control vehicular ocupan hoy un lugar prioritario dentro de la agenda local.

    Entre las infracciones más frecuentes, Aroza mencionó la falta de documentación obligatoria para circular, aunque señaló que en las últimas semanas se registró un crecimiento significativo de otras conductas peligrosas.

    Alcoholemia y escapes ilegales, en el foco de las infracciones

    Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es el aumento de casos vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol. En este sentido, la jueza destacó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que permiten medir con mayor precisión los niveles de alcoholemia.

    Este avance, explicó, posibilita aplicar sanciones más específicas y acordes a cada situación. “La sanción tiene tres patas: multa, curso obligatorio e inhabilitación”, detalló, al referirse al esquema que se implementa en estos casos.

    A su vez, los controles también están orientados a detectar vehículos con escapes no reglamentarios, una infracción que genera molestias en la comunidad y que, según indicaron, ha tenido un incremento en los últimos meses.

    Preocupación por menores al volante y llamado a la responsabilidad

    Otro de los aspectos que encendió las alertas es la presencia de menores conduciendo vehículos, una situación que implica un alto riesgo tanto para quienes manejan como para terceros.

    Frente a este escenario, Aroza apeló a la responsabilidad de las familias y subrayó la necesidad de reforzar los controles en el ámbito doméstico. “Es fundamental el rol de los adultos en la prevención”, remarcó.

    En paralelo, insistió en la importancia de profundizar las políticas de educación vial como herramienta clave para generar cambios a largo plazo. En esa línea, dejó un mensaje contundente: “Las normas existen y no son meras sugerencias”.

    De esta manera, desde el Juzgado de Faltas buscan no solo sancionar las infracciones, sino también promover un cambio cultural en la sociedad, orientado al respeto de las normas y a la construcción de una convivencia vial más segura en Ramallo.

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