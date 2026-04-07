Ramallo fue sede del Pre-Congreso de Salud rumbo al CoSaPro 2026

El encuentro se desarrolló como antesala del Congreso Provincial de Salud (CoSaPro) 2026, que tendrá lugar en Mar del Plata del 15 al 17 de abril.

La ciudad de Ramallo fue escenario del último Pre-Congreso de Salud de la Región Sanitaria IV , una instancia clave de cara al CoSaPro 2026. El intendente Mauro Poletti encabezó la apertura junto al ministro bonaerense Nicolás Kreplak, en una jornada que reunió a autoridades y equipos técnicos para planificar el futuro del sistema sanitario.

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El encuentro contó con la presencia de intendentes y referentes sanitarios de toda la Región IV, quienes participaron de una jornada de trabajo articulado. En la apertura, el jefe comunal destacó la inversión que el Municipio viene realizando en el sistema de salud, tanto en infraestructura como en provisión de insumos.

En ese marco, se reafirmó el compromiso local con el fortalecimiento de la atención sanitaria y la mejora continua de los servicios públicos.

Durante la jornada, el ministro Nicolás Kreplak brindó una exposición en la que detalló los principales lineamientos para el desarrollo del sistema de salud en la provincia. Entre los puntos centrales, remarcó la importancia de la articulación territorial y el trabajo en red entre los distintos niveles de atención.

La presentación sirvió como base para el intercambio posterior entre los distintos actores del sistema, con foco en los desafíos actuales y las oportunidades de mejora.

Talleres y propuestas rumbo al CoSaPro 2026

Como parte de la actividad, se desarrollaron tres talleres de trabajo centrados en Redes y Nodos, Salud Mental y Atención Primaria de la Salud (APS). En estos espacios, los equipos técnicos intercambiaron experiencias, propusieron iniciativas y analizaron aspectos a fortalecer.

Estos encuentros permiten consolidar una planificación conjunta de cara al Congreso Provincial de Salud, que se llevará a cabo del 15 al 17 de abril en Mar del Plata, donde se definirán políticas públicas orientadas a un sistema más integral y cercano a la comunidad.