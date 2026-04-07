Deserción universitaria en Ramallo: más de 100 abandonos y dudas sobre el modelo educativo

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Ramallo expone una realidad que contrasta con el discurso oficial: mientras el Municipio destaca la llegada de más de 60 carreras universitarias y una matrícula cercana a los mil estudiantes, crecen las dudas en torno a la deserción, los costos y la transparencia de los convenios firmados con instituciones privadas.

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Ramallo dejó al descubierto una tensión creciente entre el discurso oficial y los datos concretos: mientras el Municipio resalta la expansión universitaria, los niveles de deserción y la falta de definiciones sobre el modelo educativo generan preocupación en distintos sectores.

Según datos reconocidos por el propio secretario de Políticas Educativas, Marcos Haedo, durante 2025 se registraron más de un centenar de abandonos en carreras universitarias impulsadas por el Municipio. Sin embargo, otras estimaciones elevan esa cifra por encima de los 220 estudiantes, lo que enciende señales de alerta sobre la sostenibilidad del sistema.

Este escenario contrasta con el discurso oficial que destaca la llegada de más de 60 carreras y una matrícula cercana a los mil alumnos. La diferencia entre la expansión de la oferta y la capacidad de retener estudiantes aparece como uno de los principales desafíos de la política educativa local.

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es la escasa información sobre los convenios firmados con instituciones privadas. Universidades como la del Este de La Plata, la Marina Mercante o FASTA forman parte del esquema, pero no se conocen en detalle los términos económicos ni los criterios de selección.

Tampoco se ha precisado cuánto invierte el Estado municipal por estudiante ni cuántos alumnos continúan activos en cada carrera. Esta falta de datos concretos alimenta las dudas sobre el uso de fondos públicos y la transparencia de la gestión educativa.

Sin plan integral para sostener la matrícula estudiantil

A pesar de que la problemática de la deserción fue reconocida, desde el Municipio no se presentó hasta el momento un plan integral para revertir la tendencia. Las medidas anunciadas, como sistemas de seguimiento digital, aparecen como respuestas parciales frente a un fenómeno más complejo.

En este contexto, también surgen interrogantes sobre la planificación general: si las carreras responden a la demanda laboral local, si se evaluó su calidad académica y si existe un seguimiento real del desempeño estudiantil. Mientras el intendente Mauro Poletti continúa destacando la expansión educativa, el desafío sigue siendo transformar ese crecimiento en una política sostenible y transparente.