Esteban Giugliani salió al cruce de Arquitectos Autoconvocados y defendió los proyectos urbanos en Pergamino

La discusión por el futuro de dos espacios emblemáticos de Pergamino —la Peatonal San Nicolás y la Plaza 25 de Mayo— sumó en los últimos días un nuevo capítulo que promete generar debate en la comunidad. Un grupo de arquitectos autoconvocados, varios de ellos exfuncionarios municipales, manifestó su rechazo a las intervenciones proyectadas y solicitó la “paralización urgente” de los trabajos.

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Arquitectos Autoconvocados piden al intendente que paralice los proyectos de la Plaza 25 de Mayo y la peatonal

Sin embargo, desde el Ejecutivo local salieron rápidamente a aclarar la situación. El arquitecto y secretario de Desarrollo Urbano , Esteban Giugliani , cuestionó los argumentos del grupo, al tiempo que brindó detalles sobre el verdadero estado de las iniciativas.

Uno de los puntos centrales de la respuesta oficial tiene que ver con el estado actual de los proyectos. Giugliani fue contundente al respecto: “Me sorprendió, primero porque la nota arranca diciendo la paralización urgente de los trabajos… y no se están haciendo trabajos”.

Actualmente, la intervención en la peatonal se encuentra en proceso de adjudicación, mientras que la obra en la plaza aún no fue licitada. En ambos casos, se prevén plazos de ejecución de entre 90 y 120 días una vez iniciados los trabajos.

El funcionario explicó que, en realidad, ambas intervenciones se encuentran en instancias administrativas: “Lo que está en marcha es un proceso licitatorio para llevar adelante obras determinadas”, aclaró, desactivando así una de las principales críticas.

Giugliani insistió en que el objetivo es resolver problemas estructurales y mejorar la calidad de los espacios públicos: “Si vamos a levantar todo el piso, preparemos la infraestructura para que no se rompa a los tres meses y pueda adaptarse a distintos usos”.

Peatonal: entre la demanda comercial y la adaptación urbana

En relación con la Peatonal San Nicolás, el proyecto apunta principalmente a resolver problemas estructurales históricos. Según detalló Giugliani, la obra contempla el recambio del solado y la adecuación del paquete estructural para evitar roturas recurrentes.

Pero además, incorpora una posibilidad que generó polémica: dejar preparada la infraestructura para un eventual uso vehicular en determinados horarios.

“Hay mucha demanda de un sector del comercio pidiendo que deje de ser peatonal. Entonces dijimos: es el momento ideal para dejarla preparada para que, si eventualmente el vehículo ingresara, el piso lo resista”, sostuvo.

El funcionario remarcó que la decisión final sobre la circulación no está tomada y será materia de debate en el Concejo Deliberante: “Nosotros nos permitimos la cuestión técnica. Después será el debate político definir si el auto va a ingresar y en qué horario”.

Además, aseguró que los frentistas fueron escuchados: “Recibimos a la mayoría de los comerciantes y están todos de acuerdo con el ingreso vehicular, aunque piden regular horarios”.

Plaza 25 de Mayo: renovación y polémica por el tránsito

El otro foco del conflicto es la Plaza 25 de Mayo, donde se proyecta una puesta en valor integral que incluye el recambio total del piso y la modernización de distintos sectores.

En este caso, la controversia gira en torno a la posibilidad de habilitar un paso vehicular que dé continuidad a calle Pinto. Giugliani buscó llevar tranquilidad frente a versiones que circularon: “No se va a partir la plaza al medio, no se va a demoler el monumento ni sacar las casuarinas. Nada de eso es así”.

El planteo, según explicó, es mucho más moderado: “Es un paso vehicular muy calmo, que rodea el monumento. No es más que un cambio de material en el piso, sin dividir la plaza”.

En ese sentido, insistió en que la intervención apunta a ordenar el tránsito y mejorar la funcionalidad del espacio: “Hoy las motos cruzan la plaza en cualquier horario. Esto va a contribuir a ordenar y también tendrá regulación horaria”.

Una ciudad que cambia

Más allá de lo técnico, Giugliani planteó una mirada más amplia sobre el debate urbano y las resistencias al cambio: “Las ciudades son dinámicas. Lo que funcionaba hace 20 años hoy cambió. Las formas de consumo cambiaron y el comercio está sufriendo ese impacto”.

Desde esa perspectiva, defendió la necesidad de adaptar los espacios públicos a nuevas realidades: “Creemos que desde lo urbano también tenemos que acompañar esos cambios”.

Críticas, colegas y sospechas de trasfondo político

El funcionario también se refirió al origen del reclamo, señalando que proviene de colegas con quienes compartió años de trabajo: “Es un grupo de colegas y en su mayoría excompañeros, incluso exfuncionarios del Municipio”.

Si bien valoró el debate, cuestionó la forma en que se planteó: “El debate siempre es bien pedido, pero cuando sea con argumentos sólidos y con verdades. ¿Viste? Ya cuando empieza a tener un cierto olor a otras cuestiones que tienen que ver más con la política que con lo técnico no está tan bueno”.

-¿Pensás que hay un sesgo político en el medio?

-Da toda la sensación de que sí.