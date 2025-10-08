Fallece un bebé en Baradero y acusan a una doctora del hospital

Fallece un bebe en Baradero y acusan a una doctora del hospital

La familia denuncia negligencia médica tras la muerte de la recién nacida, asegurando que una cesárea urgente podría haber salvado su vida. El caso será investigado por la dirección del hospital y la Justicia .

La comunidad de Baradero atraviesa momentos de conmoción tras el fallecimiento de una bebé recién nacida en el Hospital Municipal. La familia de la madre denunció presunta negligencia médica , señalando que una cesárea urgente podría haber evitado el desenlace .

María Rosa Luna, madre de la joven que perdió a su hija, responsabilizó directamente a la profesional que la atendió el miércoles pasado.

“La culpa la tiene la doctora que la atendió ese día. Le tendría que haber hecho una cesárea urgente. Perdió todo el líquido, la bebé la ahogó con la misma placenta”, expresó entre lágrimas.

Según el relato familiar, la paciente habría perdido gran cantidad de líquido amniótico, pero la médica habría interpretado que se trataba de una pérdida de orina, sin disponer medidas urgentes.

“Cuando le hacen la cesárea nos dijeron que la nena hacía tres días que estaba muerta. Fue ese miércoles cuando mi hija perdió todo el líquido y la doctora le dijo que se había orinado. Le tendrían que haber hecho la cesárea”, relató la abuela de la bebé.

Pedido de investigación

Luna aseguró haber dialogado con el director del hospital, quien se comprometió a iniciar una investigación interna.

“Le pedí que no quede así nomás, que se investigue todo, porque yo igual voy a poner un abogado. Me dijo que iba a investigar y me iba a estar llamando. Yo le dije que tranquila no me iba a quedar”, contó.

La familia también informó que se realizaron estudios sobre la placenta para determinar las causas del fallecimiento.

“La chica que entró con ella a la cesárea me dijo que la placenta estaba verde. En 15 días vamos a tener los resultados porque la llevaron a analizar”, añadió.

Notificación a la Justicia

El hecho ya fue notificado a la Justicia, que deberá determinar si existió negligencia profesional y si la atención brindada cumplió con los protocolos médicos establecidos. Desde la dirección del hospital se aguardarán los resultados de los análisis y las pericias correspondientes antes de emitir un informe oficial.