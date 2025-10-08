miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fallece un bebé en Baradero y acusan a una doctora del hospital

    Una familia acusa a una médica del Hospital de Baradero por la muerte de una bebé. Reclaman que no se realizó una cesárea a tiempo. El caso será investigado.

    8 de octubre de 2025 - 11:50
    Fallece un bebe en Baradero y acusan a una doctora del hospital

    Fallece un bebe en Baradero y acusan a una doctora del hospital

    ilustrativa

    La familia denuncia negligencia médica tras la muerte de la recién nacida, asegurando que una cesárea urgente podría haber salvado su vida. El caso será investigado por la dirección del hospital y la Justicia.

    Lee además
    Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

    Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas
    La justicia federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Conmoción

    La comunidad de Baradero atraviesa momentos de conmoción tras el fallecimiento de una bebé recién nacida en el Hospital Municipal. La familia de la madre denunció presunta negligencia médica, señalando que una cesárea urgente podría haber evitado el desenlace.

    María Rosa Luna, madre de la joven que perdió a su hija, responsabilizó directamente a la profesional que la atendió el miércoles pasado.

    “La culpa la tiene la doctora que la atendió ese día. Le tendría que haber hecho una cesárea urgente. Perdió todo el líquido, la bebé la ahogó con la misma placenta”, expresó entre lágrimas.

    Según el relato familiar, la paciente habría perdido gran cantidad de líquido amniótico, pero la médica habría interpretado que se trataba de una pérdida de orina, sin disponer medidas urgentes.

    “Cuando le hacen la cesárea nos dijeron que la nena hacía tres días que estaba muerta. Fue ese miércoles cuando mi hija perdió todo el líquido y la doctora le dijo que se había orinado. Le tendrían que haber hecho la cesárea”, relató la abuela de la bebé.

    Pedido de investigación

    Luna aseguró haber dialogado con el director del hospital, quien se comprometió a iniciar una investigación interna.

    “Le pedí que no quede así nomás, que se investigue todo, porque yo igual voy a poner un abogado. Me dijo que iba a investigar y me iba a estar llamando. Yo le dije que tranquila no me iba a quedar”, contó.

    La familia también informó que se realizaron estudios sobre la placenta para determinar las causas del fallecimiento.

    “La chica que entró con ella a la cesárea me dijo que la placenta estaba verde. En 15 días vamos a tener los resultados porque la llevaron a analizar”, añadió.

    Notificación a la Justicia

    El hecho ya fue notificado a la Justicia, que deberá determinar si existió negligencia profesional y si la atención brindada cumplió con los protocolos médicos establecidos. Desde la dirección del hospital se aguardarán los resultados de los análisis y las pericias correspondientes antes de emitir un informe oficial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    Baradero: Otra vez una amenaza de bomba en el Instituto Santiago Ferrari

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    Asalto a un matrimonio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante la cena

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    San Pedro: Concejales radicales exigen controles de peso a camiones para proteger la Ruta 1001

    San Pedro: Concejales radicales exigen controles de peso a camiones para proteger la Ruta 1001

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Milei y Sebastián Pareja

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja
    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Martín Menem y Facundo Manes en los pasillos del Congreso, previo a la Sesión.

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Emocionante entrevista a Isha Escribano en el programa Fuera de Página en LAOPINIONPLAY video

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I