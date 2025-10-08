miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Seguridad vial: está vigente en Pergamino la normativa para control del tránsito pesado

    Pergamino trabaja en el marco de la nueva legislación basada en cambios significativos que colaboran con la seguridad vial.

    8 de octubre de 2025 - 15:38
    El objetivo de esta normativa está vinculado con la seguridad vial.

    Con el firme propósito de fortalecer la seguridad vial, preservar el estado del pavimento y proteger la infraestructura urbana, considerada patrimonio común de todos los vecinos, la Municipalidad trabaja sobre la normativa que regula el ingreso, circulación y estacionamiento de vehículos de tránsito pesado en todo el Partido de Pergamino.

    Lee además
    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    La ordenanza anterior, que databa del año 1993 y sólo había sufrido dos modificaciones menores desde entonces, se encontraba claramente desactualizada frente al crecimiento sostenido que viene experimentando la ciudad y sus localidades rurales, así como al incremento exponencial del parque automotor.

    Frente a este contexto de expansión urbana y desarrollo logístico, la nueva ordenanza establece un marco regulatorio más moderno y coherente con las demandas actuales en materia de movilidad, planificación y ordenamiento del territorio.

    Aspectos de la nueva normativa en Pergamino

    Entre los puntos más salientes a tener en cuenta, está la restricción de ingreso a la zona urbana, en este sentido los vehículos de tránsito pesado ya no podrán ingresar al área urbana de la ciudad de Pergamino. Su circulación deberá limitarse exclusivamente a las rutas nacionales y provinciales que rodean la ciudad, a fin de evitar el deterioro de calles y avenidas que no están preparadas para ese tipo de carga.

    Asimismo hay excepciones operativas específicas ya que habilitan de forma excepcional el tránsito de vehículos pesados por la ruta nacional Nº 178, únicamente en el tramo comprendido por avenida Almafuerte, entre ruta provincial Nº 32 y Rodríguez Jáuregui; y esta última hasta su empalme con la misma ruta nacional, siempre que se trate de razones operativas o de prestación de servicios debidamente justificadas.

    Mayor seguridad vial

    Por otra parte se establecieron los límites para carga y descarga y solo se permitirá el ingreso al área urbana de vehículos cuya carga total no supere las ocho toneladas, exclusivamente para realizar operaciones de carga y descarga de mercadería general.

    “Esto busca asegurar la eficiencia del abastecimiento sin comprometer la infraestructura vial”, explicaron desde el Municipio ante la consulta que hizo LA OPINION.

    Temas
    Seguí leyendo

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Cómo impactará en Pergamino el paro nacional docente

    Pergamino, a través del SAME, estuvo presente en el Congreso de Emergencias

    Anahí Sánchez buscará su quinto título mundial en Puerto Rico

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Con el film Gente di Roma, continúa este viernes el ciclo "Cinque Città, Cinque Film!"

    Se inaugura en Pergamino la muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones

    Volcó un camión cargado con gallinas en la autopista de la ruta 8 a la altura de Urquiza

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Emocionante entrevista a Isha Escribano en el programa Fuera de Página en LAOPINIONPLAY video

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    Miguel Russo durante el Mundial de Clubes que marcó su retorno a Boca 

    Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Pablo Nicolás Nahuel Mazzei ocupó el banquillo de los acusados por los asaltos a jóvenes en el barrio Villa Progreso.

    Juicio oral a un acusado de dos robos bajo la modalidad "motochorro" en el barrio Villa Progreso

    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina