Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

Cerca de las 11 de la mañana del jueves, el Instituto Santiago Ferrari de Baradero vivió otra jornada de tensión: un mensaje recibido por WhatsApp —acompañado por una imagen— advertía sobre la supuesta existencia de un artefacto explosivo en el edificio ubicado en Bulnes y Thames. La dirección del establecimiento decidió evacuar de inmediato a estudiantes, docentes y personal, y se activaron los protocolos de seguridad.

La alarma movilizó a Bomberos Voluntarios, Policía local, Defensa Civil, Guardia Urbana y la División de Explosivos de San Nicolás. Los equipos especializados realizaron una inspección exhaustiva del inmueble y revisaron las instalaciones sala por sala.

Según fuentes oficiales, la imagen que acompañaba el mensaje fue identificada como tomada de Internet , por lo que las primeras hipótesis apuntan a la intención de generar pánico más que a una amenaza basada en información verídica. Tras la revisión técnica, no se hallaron artefactos ni elementos peligrosos .

La causa, en manos de la Justicia Federal

Aunque el resultado operativo fue negativo desde el punto de vista del riesgo físico, la Fiscalía local decidió derivar la investigación a la Justicia Federal, que quedó a cargo de determinar la autoría del envío y las responsabilidades penales correspondientes. Entre las medidas que se indican están el análisis del origen del mensaje de WhatsApp, el rastreo de la imagen difundida y la revisión de registros de cámaras y comunicaciones en la zona.

Este traslado al fuero federal responde tanto a la naturaleza del hecho como a la necesidad de contar con herramientas de investigación más amplias para identificar a los responsables.

Un hecho repetido y creciente preocupación

No es el primer episodio: el 30 de abril pasado la misma escuela ya había registrado una amenaza con similitudes en su mecánica de difusión. La reiteración de este tipo de hechos en el mismo establecimiento alimenta la preocupación de familias y docentes, que reclamaron a las autoridades mayores medidas preventivas y protocolos de respuesta más articulados.

Desde la dirección del instituto destacaron la rápida activación del protocolo y la coordinación de las fuerzas, pero pidieron también mayor información y acciones concretas para evitar la repetición de falsas alarmas que afectan la normalidad educativa.

Cierre institucional

La investigación federal avanzará en las próximas horas con medidas técnicas y judiciales. Mientras tanto, la comunidad educativa insiste en la necesidad de seguir protocolos y en la colaboración ciudadana: cualquier dato que pueda aportar a la investigación debe ser comunicado a las autoridades competentes.