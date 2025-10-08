miércoles 08 de octubre de 2025
    • Cómo impactará en Pergamino el paro nacional docente

    El FUDB se suma a la medida de fuerza nacional impulsada por la CTERA y al paro docente del próximo martes 14 de octubre en Pergamino.

    8 de octubre de 2025 - 16:27
    La medida se sentirá en las escuelas de Pergamino.

    La próxima semana no habrá clases en las escuelas de Pergamino y la región por un paro docente convocado a nivel nacional. La acción, que tendrá fuerte impacto en la ciudad y el resto de la provincia de Buenos Aires, forma parte de una serie de reclamos por mejores condiciones laborales y aumento salarial.

    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Esta nueva medida de fuerza, a la que adhiere el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), responde a la protesta impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un plan de lucha que comenzará este miércoles con diversas actividades en todo el país.

    El reclamo de los docentes en Pergamino

    Bajo el lema "La escuela enseña y construye esperanza", los gremios desplegarán carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actos en plazas y espacios públicos.

    La jornada central será el martes 14, cuando se realice una Marcha Federal Educativa acompañada por un paro de 24 horas en todos los niveles. Desde la conducción de CTERA expresaron que la medida busca "poner freno al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo" y reafirmar "el compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal".

    Paro en la provincia de Buenos Aires

    En la provincia, el FUDB -integrado por Suteba, FEB, AMET, SADOP y Udocba- acompañará la convocatoria con reclamos propios. Entre ellos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de los fondos nacionales destinados al IPS y al sistema educativo, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Pergamino, a través del SAME, estuvo presente en el Congreso de Emergencias

    Seguridad vial: está vigente en Pergamino la normativa para control del tránsito pesado

    Anahí Sánchez buscará su quinto título mundial en Puerto Rico

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Con el film Gente di Roma, continúa este viernes el ciclo "Cinque Città, Cinque Film!"

    Se inaugura en Pergamino la muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones

    Volcó un camión cargado con gallinas en la autopista de la ruta 8 a la altura de Urquiza

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    Miguel Russo durante el Mundial de Clubes que marcó su retorno a Boca 

    Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Pablo Nicolás Nahuel Mazzei ocupó el banquillo de los acusados por los asaltos a jóvenes en el barrio Villa Progreso.

    Juicio oral a un acusado de dos robos bajo la modalidad "motochorro" en el barrio Villa Progreso

    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina