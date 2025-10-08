Cómo impactará en Pergamino el paro nacional docente

La próxima semana no habrá clases en las escuelas de Pergamino y la región por un paro docente convocado a nivel nacional. La acción, que tendrá fuerte impacto en la ciudad y el resto de la provincia de Buenos Aires, forma parte de una serie de reclamos por mejores condiciones laborales y aumento salarial.

Esta nueva medida de fuerza, a la que adhiere el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), responde a la protesta impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en el marco de un plan de lucha que comenzará este miércoles con diversas actividades en todo el país.

El reclamo de los docentes en Pergamino Bajo el lema "La escuela enseña y construye esperanza", los gremios desplegarán carpas educativas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y actos en plazas y espacios públicos.

La jornada central será el martes 14, cuando se realice una Marcha Federal Educativa acompañada por un paro de 24 horas en todos los niveles. Desde la conducción de CTERA expresaron que la medida busca "poner freno al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo" y reafirmar "el compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal".

Paro en la provincia de Buenos Aires En la provincia, el FUDB -integrado por Suteba, FEB, AMET, SADOP y Udocba- acompañará la convocatoria con reclamos propios. Entre ellos, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa de los fondos nacionales destinados al IPS y al sistema educativo, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

