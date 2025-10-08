Anahí Sánchez buscará su quinto título mundial en Puerto Rico

La espera terminó. En las últimas horas se confirmó que Anahí “La Indiecita” Sánchez tendrá la gran oportunidad que tanto anhelaba: el 22 de noviembre se medirá ante la invicta puertorriqueña Stephanie “La Medicina” Piñeiro en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Puerto Rico , con el título mundial interino welter (66,68 kg) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

Para Sánchez, de 34 años, será una chance histórica. La pergaminense, actual campeona argentina y sudamericana de la categoría superligero, irá por su quinto título mundial en categorías diferentes, lo que la colocaría en un lugar de privilegio dentro del boxeo femenino internacional. Ya fue campeona del mundo en los pesos pluma, superpluma, ligero y superligero, y ahora buscará la corona welter.

La confirmación de esta pelea llega tras meses espera por una nueva oportunidad mundialista. Sánchez se mantuvo activa y al tope de los rankings de varias entidades, lo que finalmente le valió esta nueva pelea internacional.

“La Indiecita” llega a este combate con una campaña que avala su jerarquía: 26 victorias (13 por nocaut) y 6 derrotas . Su última presentación fue el pasado 3 de mayo en la Federación Argentina de Box (FAB), donde derrotó por puntos a Aldana Pons en fallo dividido, unificando los títulos argentino y sudamericano superligero. Con ese triunfo, defendió por cuarta vez su corona sudamericana y sumó, por primera ocasión, un cinturón nacional a su ya extensa vitrina.

Una rival invicta

Del otro lado estará Stephanie Piñeiro, de 35 años, una boxeadora con trayectoria ascendente. Nacida en Bayamón, está invicta en 9 combates (3 por nocaut) y es la actual campeona mundial interina de la AMB. Obtuvo ese cinturón el mes pasado al noquear en el segundo round a la canadiense Marie Pier Houle en el mismo escenario donde enfrentará a Sánchez.

“La Medicina”, como la apodan, es una boxeadora explosiva y contará con el apoyo del público en su ciudad natal donde buscará consolidar su nombre en la escena grande. El combate del 22 de noviembre en Puerto Rico promete ser una batalla. Para Anahí Sánchez no solo estará en juego un cinturón, sino también un lugar en la historia.