Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

María Inés Fiori será la nueva Directora Administrativa del Hospital Municipal de Baradero a partir del 1º de octubre. Con trayectoria en el ámbito de la salud, aseguró que buscará integrarse al equipo ya existente y aportar soluciones concretas en un contexto donde el sistema público enfrenta una creciente demanda.

Fiori agradeció al intendente Esteban “Tito” Sanzio por la designación y señaló que conoce a muchas personas dentro del hospital: “Les tengo mucho cariño. Me sumo a un tren que ya está andando”.

En ese sentido, expresó su decisión de trabajar desde la empatía y el conocimiento: “Quiero interiorizarme de todo lo que me va a tocar. No vengo a cambiarlo todo, vengo a aportar”.

La futura directora administrativa planteó que el escenario es delicado: “Muchas personas que podían pagar una obra social ya no pueden, y terminan recurriendo al hospital público”.

Además, describió la situación como un “rompecabezas al que le falta una ficha”, y se propuso ser quien complete esa pieza faltante. “Ese trabajo lo venían haciendo otros, yo me sumo para fortalecerlo”, sostuvo.

Un paso a la vez

Consultada sobre posibles medidas inmediatas, Fiori evitó declaraciones apresuradas: “Si te digo algo ahora, te meto cualquier bolazo. Primero tengo que conocer a la gente, sus funciones, el sistema. Recién ahí podré dar definiciones”.

Sin embargo, desde su mirada de paciente, afirmó que el hospital necesita reorganización y mejoras edilicias. “Con eso en claro, voy a trabajar con muchas ganas por los baraderenses”, afirmó.

La asunción, el 1º de octubre

Fiori iniciará formalmente su gestión el próximo 1º de octubre. “Estoy muy contenta y con muchas ganas de empezar”, expresó.

La nueva etapa al frente de la administración del hospital llega en un momento clave, con desafíos estructurales, financieros y humanos que impactan a todo el sistema de salud municipal.