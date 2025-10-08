miércoles 08 de octubre de 2025
    • San Pedro: Concejales radicales exigen controles de peso a camiones para proteger la Ruta 1001

    Concejales de la UCR piden controles de peso a camiones en la Ruta 1001 para evitar roturas, preservar la calzada y prevenir accidentes viales en San Pedro.

    8 de octubre de 2025 - 11:30
    notisanpedro.info

    El bloque de la UCR presentó un proyecto al Ejecutivo Municipal para implementar fiscalizaciones estrictas sobre camiones areneros. Buscan preservar la calzada recientemente reparada y garantizar la seguridad vial en San Pedro.

    El bloque de concejales de la UCR

    El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Pedro presentó un Proyecto de Resoluciónsolicitando al Ejecutivo Municipal que implemente controles estrictos de peso a los camiones, en especial a los que transportan arena por la Ruta Provincial 1001.

    La iniciativa lleva las firmas de Paola Basso, Yanina Batalla, Hugo Binimelis y Lucas Pisani, y tiene como objetivo preservar el estado de la ruta recientemente reparada y prevenir accidentes viales en una arteria clave para el tránsito local y regional.

    Piden proteger una vía clave para vecinos y turistas

    En el texto del proyecto, los concejales remarcan que la Ruta 1001 es vital para los vecinos de Río Tala, Los Cazadoresy otras zonas de San Pedro, además de ser un acceso importante para la actividad turística.

    Advierten que el tránsito intenso de camiones areneros con sobrepeso está provocando deterioros prematuros en la calzada. “Ya se han realizado varias obras de reparación financiadas por la Provincia, pero el sobrepeso genera un costo enorme y recurrente”, señala el documento.

    Además, subrayan que la pérdida de arena en el camino y los baches peligrosos han ocasionado accidentes viales, algunos con consecuencias fatales.

    Solicitan medidas urgentes al Municipio

    El proyecto solicita que el Ejecutivo arbitre los medios legales y tecnológicos para llevar adelante controles exhaustivos de peso, tal como lo exige la normativa vigente, y se garantice el cumplimiento de los límites permitidos para circular.

    “Se trata de proteger el patrimonio vial y, sobre todo, la vida de los sampedrinos”, indica el bloque radical, que busca compatibilizar la actividad económica del transporte con la seguridad y bienestar de la comunidad.

