viernes 03 de octubre de 2025
    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    El camión de reciclables de la cooperativa de Baradero está fuera de servicio hace 9 meses. Repararlo cuesta $12 millones. El municipio cubre el servicio.

    3 de octubre de 2025 - 12:30
    Camion de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio en Baradero

    Camion de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio en Baradero

    tiemponoticias.com.ar

    El camión recolector de residuos reciclables perteneciente a la cooperativa de reciclado de Baradero lleva nueve meses fuera de funcionamiento, según confirmó el director de Medio Ambiente del municipio, Mauro González. El desperfecto se originó hace casi un año, pero la unidad todavía no ha podido ser reparada por razones administrativas y presupuestarias.

    La unidad, perteneciente a la cooperativa local, no puede ser reparada por falta de fondos. El municipio cubre el servicio con un camión propio, de forma provisoria.

    Una unidad paralizada desde hace meses

    “El camión es de propiedad de la cooperativa. Hay un convenio firmado entre las partes donde algunas herramientas y equipamientos son municipales, y otros son de la cooperativa. En este caso, el mantenimiento depende de ellos”, explicó González.

    Según detalló el funcionario, al momento de asumir el cargo ya se encontró con el vehículo fuera de servicio, tras un desperfecto ocasionado por una maniobra negligente durante su operación. “Un guarda motor evitó que se fundiera, pero el motor no funciona”, indicó.

    Reparación presupuestada, sin resolución

    El municipio tomó contacto con la empresa proveedora del vehículo, que realizó un escaneo técnico y diagnosticó el daño. El costo de reparación fue estimado en 12 millones de pesos. A pesar de tener el presupuesto en mano, la solución sigue sin concretarse. “Está diagnosticado y ahora esperamos un avance por parte del municipio para poder realizarlo”, señaló González.

    Servicio cubierto de forma provisoria

    Mientras tanto, el municipio asegura la continuidad de la recolección de reciclables con un camión de su propiedad, supervisado por la Dirección de Medio Ambiente. Sin embargo, el reemplazo es provisorio, y no se ha establecido aún una fecha para la recuperación del vehículo original.

    El problema pone en evidencia las dificultades operativas y de coordinación que atraviesa el sistema de recolección diferenciada en Baradero, en un contexto donde la gestión ambiental depende del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones de base.

