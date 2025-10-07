martes 07 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

    En controles nocturnos de Baradero detuvieron a un hombre con drogas. La Policía destacó la importancia de prevenir delitos en la noche

    7 de octubre de 2025 - 10:39
    Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

    Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

    LAOPINION

    Durante el fin de semana, fuerzas de seguridad llevaron a cabo operativos de control en distintos puntos de la ciudad. Se realizaron identificaciones de personas y vehículos, secuestraron una motocicleta y detuvieron a un hombre que portaba sustancias prohibidas.

    Lee además
    La justicia federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero
    ordenaron la detención de los dos delincuentes evadidos del Penal de Baradero

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Fuerzas de seguridad

    Durante el pasado fin de semana, las fuerzas de seguridad de Baradero realizaron una serie de operativos nocturnos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en el marco de una política de prevención y control que busca reforzar la seguridad durante las horas de mayor circulación y riesgo.

    Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Comisaría de Baradero, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Los dispositivos consistieron en puestos fijos de control, con identificación de personas y verificación de vehículos.

    Secuestro de motocicleta sin documentación

    Uno de los hechos destacados tuvo lugar en la intersección de Emilio Genoud y San Martín, donde los agentes procedieron al secuestro de una motocicleta Corven Trip 125cc. El conductor no poseía documentación habilitante ni licencia, por lo que se trasladó el rodado a la dependencia policial para continuar con los trámites correspondientes.

    Hombre detenido con sustancias prohibidas

    En otro punto de control, ubicado en Pasteur y Thomas Edison, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edadque circulaba a pie y presentaba actitud sospechosa. Tras la requisa, se le encontraron sustancias prohibidas entre sus prendas. Fue detenido y trasladado a la comisaría. La causa quedó a disposición de la Justicia, que investiga el caso.

    Desde la Policía local remarcaron la importancia de estos operativos no solo para sancionar irregularidades, sino para brindar mayor presencia policial y reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en horarios de mayor vulnerabilidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: La Justicia Federal investiga la amenaza de bomba en la escuela Santiago Ferrari de Baradero

    Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    Baradero: Otra vez una amenaza de bomba en el Instituto Santiago Ferrari

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    Asalto a un matrimonio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante la cena

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»

    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Aumento del pasaje de colectivos de la empresa que une San Nicolas con Rosario.

    Aumentó el pasaje del colectivo entre San Nicolás y Rosario: el boleto costará $12.000

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal: Ignacio Uthurry, Marcela Santoro y Guillermo Burrone.

    Pidieron una condena de 12 años de prisión al padrastro acusado de abusar de la hija de su ex pareja
    En una velada donde se reunieron referentes mundiales de la gastronomía y se celebró el espíritu creativo, la excelencia y la diversidad, el chef argentino Gonzalo Aramburu fue uno de los grandes ganadores. 

    The Best Chef Awards 2025: un argentino y un chileno obtuvieron la máxima distinción

    Más de 120 edificios abrirán sus puertas en un fin de semana único. Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa en la mayoría de los casos.

    Open House 2025: un recorrido entre la arquitectura e historia, para descubrir la ciudad

    El mutualismo, que nació como una forma de organización solidaria hace más de un siglo, sigue siendo un pilar esencial del entramado social y económico argentino.

    Mutualismo: más de 3.700 entidades sostienen la ayuda en todo el país

    Quienes deseen utilizar la pista deberán aceptar el reglamento difundido por la Subsecretaría de Deportes.

    Todo lo que hay que saber para usar la pista de atletismo de Pergamino