Operativos nocturnos en Baradero: secuestraron motocicleta y detuvieron a un hombre con drogas

Durante el fin de semana, fuerzas de seguridad llevaron a cabo operativos de control en distintos puntos de la ciudad. Se realizaron identificaciones de personas y vehículos, secuestraron una motocicleta y detuvieron a un hombre que portaba sustancias prohibidas.

Durante el pasado fin de semana, las fuerzas de seguridad de Baradero realizaron una serie de operativos nocturnos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en el marco de una política de prevención y control que busca reforzar la seguridad durante las horas de mayor circulación y riesgo.

Los procedimientos fueron encabezados por personal de la Comisaría de Baradero , junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) . Los dispositivos consistieron en puestos fijos de control , con identificación de personas y verificación de vehículos.

Uno de los hechos destacados tuvo lugar en la intersección de Emilio Genoud y San Martín , donde los agentes procedieron al secuestro de una motocicleta Corven Trip 125cc . El conductor no poseía documentación habilitante ni licencia, por lo que se trasladó el rodado a la dependencia policial para continuar con los trámites correspondientes.

Hombre detenido con sustancias prohibidas

En otro punto de control, ubicado en Pasteur y Thomas Edison, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edadque circulaba a pie y presentaba actitud sospechosa. Tras la requisa, se le encontraron sustancias prohibidas entre sus prendas. Fue detenido y trasladado a la comisaría. La causa quedó a disposición de la Justicia, que investiga el caso.

Desde la Policía local remarcaron la importancia de estos operativos no solo para sancionar irregularidades, sino para brindar mayor presencia policial y reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en horarios de mayor vulnerabilidad.