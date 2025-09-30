martes 30 de septiembre de 2025
    • Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Adolescente aseguró haber sido golpeada y abusada en la zona del Río Pinto. Un amplio operativo policial y social asistió de inmediato a la víctima.

    30 de septiembre de 2025 - 11:05
    Una Joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    ilustrativa

    Una adolescente denunció haber sido víctima de abuso y agresión en el sector isleño del Río Pinto, en Baradero. La joven pidió ayuda al 911 y fue rescatada por Prefectura. La Justicia ya investiga el caso y la víctima está recibiendo asistencia médica, legal y psicológica tras ser trasladada al hospital.

    El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso

    El caso se registró durante el fin de semana en una zona de islas, a la altura del kilómetro 15 del Río Pinto. Tras la llamada al 911 realizada por la propia víctima, se activó un protocolo de respuesta inmediata.

    Prefectura Naval Argentina fue la encargada de trasladar a la joven desde la isla hasta el continente, donde ya la esperaban equipos de emergencia y personal policial.

    ‍ Intervención inmediata y contención

    El subsecretario de Seguridad de Baradero, Gabriel Fontanari, confirmó que el operativo se realizó con rapidez y eficacia. En el rescate y contención participaron la Policía de Islas, la DDI, la Comisaría de la Mujer y el Servicio Local.

    Una vez en tierra firme, la joven fue llevada al Hospital Municipal Lino Piñeiro, donde recibió atención médica, psicológica y legal.

    La investigación está en curso

    La causa quedó en manos de la Fiscalía de Turno, a cargo del Dr. Vicente Gómez, quien actúa junto al equipo del Dr. Crovetto. Se están recolectando testimonios y pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

