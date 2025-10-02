Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

El profesional de 45 años fue arrestado tras una investigación iniciada en 2024. La madre de la víctima ya había sido detenida por facilitación del abuso.

Un médico de 45 años fue detenido este miércoles por la tarde en el marco de una causa por abuso sexual agravado , cuya investigación se inició en 2024. La detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías interviniente, luego de rechazar el pedido de eximición de prisión solicitado por su defensa.

El imputado, cuya identidad no fue difundida por resguardo de la víctima, se presentó voluntariamente junto a su abogado en la Fiscalía N°8 , donde fue notificado formalmente de la medida y quedó detenido a disposición de la justicia .

Según trascendió, la decisión judicial se basó en el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación , además de la gravedad de los hechos denunciados .

Una causa compleja con antecedentes familiares

La denuncia original fue presentada en 2024 por la propia víctima. A lo largo de la investigación, la madre de la joven también fue detenida, acusada de facilitación del abuso, lo que agregó un elemento de complejidad familiar y judicial al expediente.

Este antecedente agravó el contexto procesal del acusado principal, que ahora deberá enfrentar una causa con múltiples implicancias penales y sociales.

Perspectivas judiciales

Fuentes del entorno judicial indicaron que el profesional de la salud podría enfrentar penas de cumplimiento efectivo si las acusaciones se confirman en juicio. De momento, el detenido permanecerá alojado en dependencias policiales, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en las próximas etapas del proceso.