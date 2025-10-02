jueves 02 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    Un médico fue detenido en Baradero tras el rechazo de su eximición de prisión. Está acusado de abuso sexual. Su causa se investiga desde el año pasado.

    2 de octubre de 2025 - 16:08
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    LAOPINION

    El profesional de 45 años fue arrestado tras una investigación iniciada en 2024. La madre de la víctima ya había sido detenida por facilitación del abuso.

    Lee además
    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales
    Joven detenido tras un episodio de violencia y resistencia a la autoridad en Junín

    Violento incidente en Junín: joven detenido tras resistirse a la Policía

    Detención en una causa que conmociona a Baradero

    Un médico de 45 años fue detenido este miércoles por la tarde en el marco de una causa por abuso sexual agravado, cuya investigación se inició en 2024. La detención fue ordenada por el Juzgado de Garantías interviniente, luego de rechazar el pedido de eximición de prisión solicitado por su defensa.

    Se presentó en la Fiscalía y quedó detenido

    El imputado, cuya identidad no fue difundida por resguardo de la víctima, se presentó voluntariamente junto a su abogado en la Fiscalía N°8, donde fue notificado formalmente de la medida y quedó detenido a disposición de la justicia.

    Según trascendió, la decisión judicial se basó en el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad de los hechos denunciados.

    Una causa compleja con antecedentes familiares

    La denuncia original fue presentada en 2024 por la propia víctima. A lo largo de la investigación, la madre de la joven también fue detenida, acusada de facilitación del abuso, lo que agregó un elemento de complejidad familiar y judicial al expediente.

    Este antecedente agravó el contexto procesal del acusado principal, que ahora deberá enfrentar una causa con múltiples implicancias penales y sociales.

    Perspectivas judiciales

    Fuentes del entorno judicial indicaron que el profesional de la salud podría enfrentar penas de cumplimiento efectivo si las acusaciones se confirman en juicio. De momento, el detenido permanecerá alojado en dependencias policiales, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en las próximas etapas del proceso.

    Temas
    Seguí leyendo

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales

    Violento incidente en Junín: joven detenido tras resistirse a la Policía

    Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

    San Pedro: retienen ocho motocicletas en un operativo de tránsito conjunto

    Asalto a un matrimonio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante la cena

    San Pedro: rescatan a una adolescente y detienen a dos personas por trata con fines sexuales

    Ruta 9: Un camión cargado de trigo volcó en el km 221 de San Nicolás y el conductor salió ileso

    "Sin patentes": se normalizó la entrega de chapas y advierten con fuertes multas

    Baradero: María Inés Fiori asumirá como Directora Administrativa del Hospital Municipal

    Una joven denuncia abuso y agresión en las islas de Baradero: interviene la Justicia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Buscan a un joven que no pudo salir del agua en el riacho San Pedro

    Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Estación, la heladería de emprendedores pergaminenses que cruza fronteras.

    Emprendedores pergaminenses siguen conquistando España con sus helados
    Detuvieron a un médico en Baradero por abuso sexual

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    En palabras del Secretario General del SUTERyH Pergamino, Antonio Correa, el encargado de edificios es “el corazón silencioso del edificio, ese trabajador que da respuesta antes de que el vecino tenga que hacer el reclamo”.

    Día del Encargado de Edificios, una figura que debe ser cuidada

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Servicios Públicos de Pergamino: Juan Pablo Verdún asumió al frente de un área clave en el Municipio

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a palistas destacados tras competencias internacionales 

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales