sábado 04 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

    Ordenaron la detención de dos presos fugados del Penal de Baradero, sospechados de haber abusado de una menor en la zona de islas.

    4 de octubre de 2025 - 09:19
    ordenaron la detención de los dos delincuentes evadidos del Penal de Baradero

    ordenaron la detención de los dos delincuentes evadidos del Penal de Baradero

    LAOPINION

    La Justicia ordenó este martes la detención inmediata de Ariel “Zanahoria” Ferreira y Lautaro “Hepatitis” Casas, los dos internos que se escaparon de la Unidad de Régimen Abierto N.º 11 de Baradero y que ahora son buscados por la policía. Ambos son señalados como sospechosos del abuso denunciado por una joven en la zona de islas, hecho que conmocionó a la comunidad local.

    Lee además
    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en plena calle de San Pedro

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro
    Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de reciclables recuperados en un mes

    Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de residuos reciclables recuperados en un mes

    Ariel “Zanahoria” Ferreira y Lautaro “Hepatitis” Casas quedaron imputados tras fugarse de la Unidad N.º 11; ahora se los vincula como sospechosos del abuso a una menor en la zona de islas.

    Fuga, búsqueda y una investigación que se amplía

    Ferreira y Casas, que habían sido trasladados recientemente a la unidad de régimen abierto, se encuentran prófugos desde la fecha de la evasión. La policía desplegó operativos de rastrillaje en la región ribereña y solicitó colaboración ciudadana para recabar datos que permitan su localización.

    La causa por la que ahora son buscados incluye la denuncia de una joven que atribuye a los prófugos la autoría de un abuso ocurrido hace dos semanas. De acuerdo con la presentación ante la Fiscalía, la víctima fue abordada en la zona de islas y posteriormente denunció haber sido agredida. Por tratarse de una investigación en curso, las fuentes judiciales remarcan que las imputaciones son por presunta participación y que corresponderá a la fiscalía y al tribunal determinar responsabilidades con base en la prueba.

    Antecedentes y cuestionamientos al régimen de detención

    Los dos prófugos habían ingresado días atrás a la Unidad N.º 11: Ferreira por una causa vinculada a intento de homicidioy Casas por robo calificado. Ambos cuentan en sus antecedentes con múltiples actuaciones penales, lo que, según fuentes consultadas, motivó críticas sobre la decisión de alojarlos en un régimen abierto que, por su condición, implica menor custodia.

    La fuga y la presunta vinculación con un delito de gravedad reavivaron el debate local sobre los criterios de traslado y seguridad en el sistema penitenciario. Vecinos y autoridades del distrito pusieron en cuestionamiento la evaluación de riesgo que se aplicó al momento de determinar la modalidad de cumplimiento de la pena.

    Medidas judiciales y próximas diligencias

    La Fiscalía a cargo impulsa las medidas para obtener pruebas que permitan confirmar la participación de Ferreira y Casas en el hecho denunciado. Las actuaciones incluyen peritajes, toma de testimonios, análisis de cámaras y el cruce de información con fuerzas de seguridad de la región.

    Mientras tanto, la policía mantiene operativos en la zona de islas y en barrios aledaños, y las fuerzas provinciales fueron notificadas para colaborar en la búsqueda. La Justicia dispuso la emisión de órdenes de detención y pidió a cualquier persona que pueda aportar datos que se comunique con las autoridades.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro

    Compromiso ambiental en San Pedro: más de 4.300 kilos de residuos reciclables recuperados en un mes

    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    El Colegio de Abogados San Nicolás alerta por estafas con falsos pedidos de datos personales

    Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas de San Pedro con foco en prevención

    Baradero: Otra vez una amenaza de bomba en el Instituto Santiago Ferrari

    Detuvieron a un médico en Baradero tras rechazo judicial de eximición en causa por abuso

    Canotaje: Club Náutico San Pedro distinguió a sus palistas internacionales

    Violento incidente en Junín: joven detenido tras resistirse a la Policía

    Desesperada búsqueda de un joven desaparecido en el riacho San Pedro

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en plena calle de San Pedro

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sábado 4 de octubre - Versión PDF
    Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: importante trabajo preventivo se lleva a cabo en Pergamino

    Dengue y Fiebre Hemorrágica Argentina: importante trabajo preventivo se lleva a cabo en Pergamino

    El elenco de La última película. Una obra que combina intensidad dramática, misterio y música.
    Cultura y espectáculos

    La obra teatral La última película se estrena este sábado en Espacio GAE

    Los trabajadores del Correo Argentino cobrarán un bono de $ 195.000 por prestar servicio en las elecciones

    Los trabajadores del Correo Argentino cobrarán un bono de $ 195.000 por prestar servicio en las elecciones

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en plena calle de San Pedro

    Detienen a un joven armado tras robar mochilas a adolescentes en San Pedro