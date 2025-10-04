Ordenaron la detención de los dos presos fugados del Penal de Baradero

La Justicia ordenó este martes la detención inmediata de Ariel “Zanahoria” Ferreira y Lautaro “Hepatitis” Casas , los dos internos que se escaparon de la Unidad de Régimen Abierto N.º 11 de Baradero y que ahora son buscados por la policía. Ambos son señalados como sospechosos del abuso denunciado por una joven en la zona de islas , hecho que conmocionó a la comunidad local.

Ariel “Zanahoria” Ferreira y Lautaro “Hepatitis” Casas quedaron imputados tras fugarse de la Unidad N.º 11; ahora se los vincula como sospechosos del abuso a una menor en la zona de islas.

Ferreira y Casas, que habían sido trasladados recientemente a la unidad de régimen abierto, se encuentran prófugos desde la fecha de la evasión. La policía desplegó operativos de rastrillaje en la región ribereña y solicitó colaboración ciudadana para recabar datos que permitan su localización.

La causa por la que ahora son buscados incluye la denuncia de una joven que atribuye a los prófugos la autoría de un abuso ocurrido hace dos semanas . De acuerdo con la presentación ante la Fiscalía, la víctima fue abordada en la zona de islas y posteriormente denunció haber sido agredida. Por tratarse de una investigación en curso, las fuentes judiciales remarcan que las imputaciones son por presunta participación y que corresponderá a la fiscalía y al tribunal determinar responsabilidades con base en la prueba.

Antecedentes y cuestionamientos al régimen de detención

Los dos prófugos habían ingresado días atrás a la Unidad N.º 11: Ferreira por una causa vinculada a intento de homicidioy Casas por robo calificado. Ambos cuentan en sus antecedentes con múltiples actuaciones penales, lo que, según fuentes consultadas, motivó críticas sobre la decisión de alojarlos en un régimen abierto que, por su condición, implica menor custodia.

La fuga y la presunta vinculación con un delito de gravedad reavivaron el debate local sobre los criterios de traslado y seguridad en el sistema penitenciario. Vecinos y autoridades del distrito pusieron en cuestionamiento la evaluación de riesgo que se aplicó al momento de determinar la modalidad de cumplimiento de la pena.

Medidas judiciales y próximas diligencias

La Fiscalía a cargo impulsa las medidas para obtener pruebas que permitan confirmar la participación de Ferreira y Casas en el hecho denunciado. Las actuaciones incluyen peritajes, toma de testimonios, análisis de cámaras y el cruce de información con fuerzas de seguridad de la región.

Mientras tanto, la policía mantiene operativos en la zona de islas y en barrios aledaños, y las fuerzas provinciales fueron notificadas para colaborar en la búsqueda. La Justicia dispuso la emisión de órdenes de detención y pidió a cualquier persona que pueda aportar datos que se comunique con las autoridades.