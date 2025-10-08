El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja

Tal como lo había anticipado LAOPINION respecto al armado libertario en Provincia de Buenos Aires en momentos donde se hacían las listas para diputados y senadores de la legislatura y el senado provincial; ahora por el corrimiento en el caso de los diputados nacionales, el complejo armador libertario ostenta fuerza propia.

Desafortunado: Sebastián Pareja trató de "discapacitados" a los opositores tras la agresión a Milei

A pesar de los escándalos recientes que golpearon al armado de Karina Milei y Sebastián Pareja , la nueva lista de LLA en Buenos Aires consolida al “parejismo” como fuerza propia.

En plena ola de cuestionamientos internos y tras una seguidilla de escándalos —algunos todavía sin resolver—, Sebastián Pareja emerge inesperadamente fortalecido dentro del complejo entramado libertario de la provincia de Buenos Aires.

La reciente reconfiguración de la lista de La Libertad Avanza tras el escándalo que dejó en offside a José Luis Espert derivó en un movimiento llamativo: el parejismo no solo sobrevivió al terremoto, sino que creció en bancas y estructura .

Dos escalones más arriba

El propio Sebastián Pareja, exmassista devenido en armador libertario, pasó a ocupar el cuarto lugar en la lista, y logró posicionar a dos de sus figuras de máxima confianza entre los primeros lugares:

Alejandro Carrancio (exmassista también) subió al sexto lugar.

Miryam Niveyro , mano derecha de Pareja, quedó séptima.

Andrea Vera, hija del polémico “Nene” Vera, figura ahora en el puesto 15.

Así, mientras algunos hablaban de una posible “depuración libertaria”, lo que en realidad ocurrió fue una consolidación de un armado con lógica propia y ajena al control directo de Javier Milei y su hermana Karina Milei.

lista de diputados lla La potencial nueva conformación de la lista de La Libertad Avanza @betovaldez

El armado propio de Pareja: ¿una UCeDé con TikTok?

Lejos de ser un actor satelital, Sebastián Pareja ya controla una estructura política de peso en la provincia. Se estima que a partir del 10 de diciembre contará con al menos 16 diputados alineados directamente bajo su órbita, incluyendo:

Su exchofer Luciano Olivera .

Pablo Morillo , conocido por su afinidad con Axel Kicillof.

Analia Corvino .

El comisario Maximiliano Bodarenko .

El matancero Luis Ontiveros .

Su amigo personal Gonzalo Cabezas .

Analia Balaudo .

Matías de Urraza , empleado de la Legislatura.

María Cecilia Martínez, Carla Pagnelli y el platense Juan Esteban Osaba.

A este bloque habría que sumar los cuatro legisladores ya alineados con él y Ramón “Nene” Vera, además del actual senador Carlos Curetis, otro de sus hombres de confianza en Esteban Echeverría.

Como si fuera poco, controla más de un centenar de concejales en distintos municipios del conurbano y el interior bonaerense.

Alejandro Carrancio con Massa Sergio Massa y Alejandro Carrancio @BetoValdez

¿Y Milei?

Este crecimiento plantea un escenario incómodo para Milei y Karina, quienes habían intentado limitar el poder de Pareja tras denuncias internas, irregularidades y choques con otros sectores libertarios. Sin embargo, la necesidad de cerrar listas y preservar gobernabilidad en territorio hostil —como lo es la provincia de Buenos Aires— terminó otorgándole mayor margen.

Fuente: @betoValdez