miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja

    En medio de los escándalos, Sebastián Pareja logró fortalecerse en la lista de LLA y ya arma una tropa propia de 16 diputados, senadores y más de 100 concejales

    8 de octubre de 2025 - 14:50
    Javier Milei y Sebastián Pareja

    Javier Milei y Sebastián Pareja

    LAOPINION

    Tal como lo había anticipado LAOPINION respecto al armado libertario en Provincia de Buenos Aires en momentos donde se hacían las listas para diputados y senadores de la legislatura y el senado provincial; ahora por el corrimiento en el caso de los diputados nacionales, el complejo armador libertario ostenta fuerza propia.

    Lee además
    Fantino: enojadísimo con el armado de la segunda sección electoral por parte de La Libertad Avanza

    Fantino: "¿Qué te pasa, pajerta?"
    La desafortunada frase de Sebastián Pareja. Tildó de discapacitados a la oposición

    Desafortunado: Sebastián Pareja trató de "discapacitados" a los opositores tras la agresión a Milei

    A pesar de los escándalos recientes que golpearon al armado de Karina Milei y Sebastián Pareja, la nueva lista de LLA en Buenos Aires consolida al “parejismo” como fuerza propia.

    La paradoja libertaria: escándalos, purgas… y más poder

    En plena ola de cuestionamientos internos y tras una seguidilla de escándalos —algunos todavía sin resolver—, Sebastián Pareja emerge inesperadamente fortalecido dentro del complejo entramado libertario de la provincia de Buenos Aires.

    La reciente reconfiguración de la lista de La Libertad Avanza tras el escándalo que dejó en offside a José Luis Espert derivó en un movimiento llamativo: el parejismo no solo sobrevivió al terremoto, sino que creció en bancas y estructura.

    Dos escalones más arriba

    El propio Sebastián Pareja, exmassista devenido en armador libertario, pasó a ocupar el cuarto lugar en la lista, y logró posicionar a dos de sus figuras de máxima confianza entre los primeros lugares:

    • Alejandro Carrancio (exmassista también) subió al sexto lugar.

    • Miryam Niveyro, mano derecha de Pareja, quedó séptima.

    • Andrea Vera, hija del polémico “Nene” Vera, figura ahora en el puesto 15.

    Así, mientras algunos hablaban de una posible “depuración libertaria”, lo que en realidad ocurrió fue una consolidación de un armado con lógica propia y ajena al control directo de Javier Milei y su hermana Karina Milei.

    lista de diputados lla
    La potencial nueva conformaci&oacute;n de la lista de La Libertad Avanza

    La potencial nueva conformación de la lista de La Libertad Avanza

    El armado propio de Pareja: ¿una UCeDé con TikTok?

    Lejos de ser un actor satelital, Sebastián Pareja ya controla una estructura política de peso en la provincia. Se estima que a partir del 10 de diciembre contará con al menos 16 diputados alineados directamente bajo su órbita, incluyendo:

    • Su exchofer Luciano Olivera.

    • Pablo Morillo, conocido por su afinidad con Axel Kicillof.

    • Analia Corvino.

    • El comisario Maximiliano Bodarenko.

    • El matancero Luis Ontiveros.

    • Su amigo personal Gonzalo Cabezas.

    • Analia Balaudo.

    • Matías de Urraza, empleado de la Legislatura.

    • María Cecilia Martínez, Carla Pagnelli y el platense Juan Esteban Osaba.

    A este bloque habría que sumar los cuatro legisladores ya alineados con él y Ramón “Nene” Vera, además del actual senador Carlos Curetis, otro de sus hombres de confianza en Esteban Echeverría.

    Como si fuera poco, controla más de un centenar de concejales en distintos municipios del conurbano y el interior bonaerense.

    Alejandro Carrancio con Massa
    Sergio Massa y Alejandro Carrancio

    Sergio Massa y Alejandro Carrancio

    ¿Y Milei?

    Este crecimiento plantea un escenario incómodo para Milei y Karina, quienes habían intentado limitar el poder de Pareja tras denuncias internas, irregularidades y choques con otros sectores libertarios. Sin embargo, la necesidad de cerrar listas y preservar gobernabilidad en territorio hostil —como lo es la provincia de Buenos Aires— terminó otorgándole mayor margen.

    Fuente: @betoValdez

    Temas
    Seguí leyendo

    Fantino: "¿Qué te pasa, pajerta?"

    Desafortunado: Sebastián Pareja trató de "discapacitados" a los opositores tras la agresión a Milei

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Salud: controles médicos y vacunación gratuita para alumnos de colegios de Pergamino

    VTV: cuánto sale hacerla en Pergamino en octubre

    Alerta por el Dengue: médicos proponen un plan para evitar una epidemia

    Precio del pan: vuelve a aumentar y desde el rubro dicen que "la situación es insostenible"

    José Luis Espert renunció a su candidatura y Milei aceptó. Santilli ahora encabezaría la lista

    Para Alejandra Morales, "vacunarse es la clave contra la Fiebre Hemorrágica Argentina"

    Eugenia Talerico: "Queremos llevar decencia y desarrollo, la política no puede seguir en bancarrota moral"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Martín Menem y Facundo Manes en los pasillos del Congreso, previo a la Sesión.

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Milei y Sebastián Pareja

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja
    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Martín Menem y Facundo Manes en los pasillos del Congreso, previo a la Sesión.

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Emocionante entrevista a Isha Escribano en el programa Fuera de Página en LAOPINIONPLAY video

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I