Asalto a un matrimonio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante la cena

Asalto a un matrimónio en Baradero: dos delincuentes armados sorprendieron a la pareja durante una cena

Un matrimonio fue víctima de un violento asalto en el barrio Don Carlos. Dos hombres armados ingresaron al domicilio, exigieron dinero y se llevaron un celular. El hombre resultó herido en la cabeza y fue atendido en el hospital local.

Un matrimonio de Baradero vivió momentos de terror el martes por la noche, cuando dos delincuentes armados ingresaron a su vivienda del barrio “Don Carlos” , en el acceso a la ciudad. Pasadas las 23 horas, los hombres irrumpieron mientras la pareja cenaba y comenzaron a exigir dinero, según informaron fuentes policiales.

Durante el ataque, uno de los asaltantes golpeó al hombre en la cabeza provocándole una herida cortante. Los ladrones escaparon del lugar llevándose únicamente un teléfono celular, dejando a la pareja atónita por la violencia del hecho.

El director médico del Hospital local, Carlos Baliela , confirmó que la víctima ingresó con una lesión en el cuero cabelludo:

“Ingresó un masculino de 41 años con herida cortante en el cuero cabelludo, no era una herida que revestía gravedad, se realizó sutura y se retiró del Hospital”, explicó.

Operativo policial para dar con los responsables

Tras el episodio, la Policía de Baradero inició un operativo para identificar y detener a los responsables, que permanecen prófugos. Las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos que puedan aportar datos sobre movimientos sospechosos ocurridos en la noche del martes.