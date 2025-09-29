Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista "el Gringo" Tu linea directa

El Volkswagen Voyage que había sido robado días atrás del mayorista «El Gringo» fue hallado este fin de semana en Baradero, en una zona rural casi escondida entre ruta 41 y calle Ayacucho al 4500. El vehículo estaba intacto, pero sin el celular ni la documentación. El hallazgo fue posible gracias al aporte de un vecino y el monitoreo por cámaras.

Un camino rural sin señalizar Según detalló el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fontanari, el automóvil fue localizado en un camino de tierra sin señalización, poco conocido incluso por quienes transitan habitualmente la zona. “Tenés que conocerlo, porque si pasás por la ruta, ni sabés que ahí hay un camino”, explicó.

El lugar fue detectado luego de que un transeúnte diera aviso a las autoridades. En paralelo, desde el área de Seguridad se había iniciado una investigación con base en el sistema de cámaras de la ciudad, ya que se había comprobado que el vehículo no había salido por los accesos habituales.

La clave: cámaras y trabajo policial “El auto estaba intacto”, remarcó Fontanari. Sin embargo, aclaró que no se encontró la documentación del rodado ni el celular que también había sido robado.

El funcionario elogió el accionar de la comisario Sosa y del personal policial: “Me tocó presenciar cómo se montó el operativo, con apoyo de comisarios amigos. Fue un operativo cerrojo y fue efectivo”, afirmó. Investigación en curso La investigación continúa para dar con los autores del robo y recuperar los objetos personales aún faltantes. El vehículo, en tanto, ya fue entregado a su propietario tras las pericias de rigor.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Baradero

Volkswagen

Automovil

Robo