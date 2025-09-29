lunes 29 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista «El Gringo»

    El automóvil fue encontrado intacto en un camino rural poco transitado entre ruta 41 y calle Ayacucho. No estaban la documentación ni el celular.

    29 de septiembre de 2025 - 15:05
    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista el Gringo

    Hallan en Baradero el Volkswagen Voyage robado en el mayorista "el Gringo"

    Tu linea directa

    El Volkswagen Voyage que había sido robado días atrás del mayorista «El Gringo» fue hallado este fin de semana en Baradero, en una zona rural casi escondida entre ruta 41 y calle Ayacucho al 4500. El vehículo estaba intacto, pero sin el celular ni la documentación. El hallazgo fue posible gracias al aporte de un vecino y el monitoreo por cámaras.

    Lee además
    Baradero ofrece asesoramiento especializado para pensiones no contributivas por invalidez

    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder
    Detuvieron en baradero a un sujeto con pedido de captura activo

    Baradero: detienen a un joven con pedido de captura en pleno centro

    Un camino rural sin señalizar

    Según detalló el subsecretario de Seguridad, Gabriel Fontanari, el automóvil fue localizado en un camino de tierra sin señalización, poco conocido incluso por quienes transitan habitualmente la zona. “Tenés que conocerlo, porque si pasás por la ruta, ni sabés que ahí hay un camino”, explicó.

    El lugar fue detectado luego de que un transeúnte diera aviso a las autoridades. En paralelo, desde el área de Seguridad se había iniciado una investigación con base en el sistema de cámaras de la ciudad, ya que se había comprobado que el vehículo no había salido por los accesos habituales.

    La clave: cámaras y trabajo policial

    “El auto estaba intacto”, remarcó Fontanari. Sin embargo, aclaró que no se encontró la documentación del rodado ni el celular que también había sido robado.

    El funcionario elogió el accionar de la comisario Sosa y del personal policial: “Me tocó presenciar cómo se montó el operativo, con apoyo de comisarios amigos. Fue un operativo cerrojo y fue efectivo”, afirmó.

    Investigación en curso

    La investigación continúa para dar con los autores del robo y recuperar los objetos personales aún faltantes. El vehículo, en tanto, ya fue entregado a su propietario tras las pericias de rigor.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero lanza asesoramiento para pensiones por invalidez: cómo y dónde acceder

    Baradero: detienen a un joven con pedido de captura en pleno centro

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    Misterio en Baradero: el motor de la motoniveladora de Alsina desapareció entre talleres y trámites

    Baradero: Condenaron a Cristian Leonez a prisión perpetua por el femicidio de Magalí Gómez

    Incendio en islas de Entre Ríos provoca humo y alerta en Baradero

    Avanza la causa por el crimen del jubilado en Zárate: cuatro detenidos y vínculos con la Policía Bonaerense

    Robaron una moto 110 de la puerta de una casa en Baradero y la policía investiga

    Baradero: Paritarias 2025, SOEMB rechaza la oferta del 2% del Ejecutivo y anticipa conflicto

    Baradero bajo vigilancia climática: Defensa Civil confirmó la llegada de un frente de tormenta

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Junta Electoral provincial ratificó la victoria de HECHOS en San Nicolás.

    Escrutinio definitivo en San Nicolas: HECHOS arrasó en las legislativas y tiene 5 bancas del Concejo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los vecinos alertaron al servicio de emergencias 911 y se desplegó la Policía del Comando de Patrulla y una ambulancia de Same constataron el fallecimiento de la víctima en el interior de la casa.

    La muerte de una mujer mayor por causas naturales motivó el despliegue de una ambulancia de Same y la Policía
    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: programa de poda en veredas y avenidas

    Cooperativa Eléctrica de Pergamino: programa de poda en veredas y avenidas

    Alexis Chávez arrancó su participación en el Mundial de Nueva Delhi con un séptimo puesto.

    Alexis Chávez séptimo en la final de los 400 metros en Nueva Delhi

    Historias breves de gente común propone un viaje emocional que parte desde lo cotidiano para descubrir lo extraordinario de cada vivencia.
    Cultura y espectáculos

    Historias breves de gente común: una obra que empieza en tu celular y termina en el escenario

    Día por día ¿cuándo cobran Jubilados y pensionados del IPS?

    Día por día ¿cuándo cobran Jubilados y pensionados del IPS?