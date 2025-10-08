Pergamino, a través del SAME, estuvo presente en el Congreso de Emergencias

El SAMEPergamino participó en esta oportunidad del Congreso de Emergencias, un encuentro de gran relevancia para la formación y actualización de los equipos que intervienen ante situaciones críticas.

Participación y compromiso La participación en este espacio reviste gran importancia, ya que permite actualizar y ampliar los conocimientos sobre la atención prehospitalaria, urgencias y desastres. Además, fomenta el intercambio de experiencias con profesionales del área, la incorporación de nuevas técnicas y protocolos, y el fortalecimiento de las competencias necesarias para brindar una respuesta eficaz ante emergencias.

Objetivos y presencia del SAME Estos encuentros constituyen instancias de formación continua y desarrollo profesional, esenciales para mejorar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, fortaleciendo el compromiso del SAME Pergamino con la mejora constante del servicio.

