miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino, a través del SAME, estuvo presente en el Congreso de Emergencias

    Estos encuentros constituyen instancias de formación continua y desarrollo profesional, esenciales para mejorar la calidad de la atención en Pergamino.

    8 de octubre de 2025 - 15:45
    Importante presentación de Pergamino en esta jornada.

    El SAMEPergamino participó en esta oportunidad del Congreso de Emergencias, un encuentro de gran relevancia para la formación y actualización de los equipos que intervienen ante situaciones críticas.

    Lee además
    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Participación y compromiso

    La participación en este espacio reviste gran importancia, ya que permite actualizar y ampliar los conocimientos sobre la atención prehospitalaria, urgencias y desastres. Además, fomenta el intercambio de experiencias con profesionales del área, la incorporación de nuevas técnicas y protocolos, y el fortalecimiento de las competencias necesarias para brindar una respuesta eficaz ante emergencias.

    Objetivos y presencia del SAME

    Estos encuentros constituyen instancias de formación continua y desarrollo profesional, esenciales para mejorar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, fortaleciendo el compromiso del SAME Pergamino con la mejora constante del servicio.

    Temas
    Seguí leyendo

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Cómo impactará en Pergamino el paro nacional docente

    Seguridad vial: está vigente en Pergamino la normativa para control del tránsito pesado

    Anahí Sánchez buscará su quinto título mundial en Puerto Rico

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Con el film Gente di Roma, continúa este viernes el ciclo "Cinque Città, Cinque Film!"

    Se inaugura en Pergamino la muestra Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones

    Volcó un camión cargado con gallinas en la autopista de la ruta 8 a la altura de Urquiza

    Octubre Rosa: acciones para promocionar la prevención del cáncer de mama

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el Conservatorio detectaron pérdidas de gas y se desplegaron en forma preventiva brigadas rescatistas y de seguridad hasta que la cuadrilla de operarios de Litoral Gas logren reparar la avería.

    Intervención preventiva ante pérdidas de gas en el edificio del Conservatorio de Música
    Miguel Russo durante el Mundial de Clubes que marcó su retorno a Boca 

    Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Detuvieron a una pareja acusada de protagonizar estafas en comercios de Pergamino

    Pablo Nicolás Nahuel Mazzei ocupó el banquillo de los acusados por los asaltos a jóvenes en el barrio Villa Progreso.

    Juicio oral a un acusado de dos robos bajo la modalidad "motochorro" en el barrio Villa Progreso

    Falleció este miércoles el médico cardiólogo Roberto Fernández Viña, reconocido en San Nicolás y el mundo.

    Falleció el doctor Roberto Fernández Viña, eminencia de San Nicolás de la cardiología argentina