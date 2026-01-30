viernes 30 de enero de 2026
    • El Sanatorio COOPSER de San Pedro reanuda la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Tras cancelar parte de la deuda, el centro médico de San Pedro normalizó la atención en consultorios y volvió a habilitar turnos para todas las especialidades.

    30 de enero de 2026 - 12:00
    El Sanatorio COOPSER normalizó la atención a los afiliados de Unión Personal y ACCORD Salud luego de que ambas obras sociales cancelaran una parte significativa de la deuda que mantenían con la institución.&nbsp;

    El Sanatorio COOPSER normalizó la atención a los afiliados de Unión Personal y ACCORD Salud luego de que ambas obras sociales cancelaran una parte significativa de la deuda que mantenían con la institución. 

    Sanatorio Coopser

    El Sanatorio COOPSER confirmó la normalización de la atención en consultorios para afiliados de Unión Personal y Accord Salud, luego de un período de interrupción por incumplimientos financieros. La medida se concretó tras avances en las negociaciones y permite restablecer las coberturas ambulatoria en San Pedro y la región.

    Normalización de la atención médica en el Sanatorio COOPSER

    Desde la institución informaron que la reanudación del servicio alcanza a todos los consultorios externos, lo que implica la recuperación plena de las prestaciones médicas habituales. De esta manera, los afiliados vuelven a contar con acceso regular a controles, consultas y seguimientos, sin restricciones operativas vinculadas al conflicto previo.

    La decisión representa un alivio para cientos de pacientes que se vieron afectados por la suspensión temporaria, especialmente aquellos que requieren atención periódica o tratamientos ambulatorios continuos.

    Acuerdo por la deuda con Unión Personal y Accord Salud

    El restablecimiento de la atención fue posible luego de la cancelación de una parte sustancial de la deuda que las obras sociales mantenían con el sanatorio. Según se detalló, este avance permitió destrabar el conflicto financiero que había motivado la interrupción de las prestaciones.

    Desde COOPSER destacaron la importancia del diálogo institucional para alcanzar soluciones que garanticen la sustentabilidad del sistema de salud y la continuidad de los servicios para los afiliados.

    Turnos habilitados y especialidades disponibles

    A partir del anuncio oficial, los pacientes de Unión Personal y Accord Salud ya pueden solicitar turnos con normalidad y acceder a todas las especialidades incluidas en la cartilla médica del Sanatorio COOPSER. Los servicios se encuentran operativos con el plantel completo de profesionales, respetando los circuitos habituales de atención.

    El sanatorio recordó que la normalización alcanza exclusivamente a consultas ambulatorias y recomendó a los afiliados comunicarse por los canales habituales para gestionar turnos y confirmar coberturas vigentes.

