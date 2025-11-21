viernes 21 de noviembre de 2025
    • El Gobierno adjudicó la concesión del corredor Zárate–Brazo Largo y confirma cambios en peajes

    La Secretaría Nacional de Transporte oficializó la adjudicación de 741 km del Tramo Oriental, incluyendo Puentes Zárate–Brazo Largo, Entre Ríos y Corrientes.

    21 de noviembre de 2025 - 16:55
    Además introdujeron el procedimiento que implementarán durante los próximos años por el pago por derecho a tránsito sin barreras -free flow-, el corrimiento de la Estación de Peaje Zárate y los beneficios que aplicarán para los residentes de parte del distrito.

    La Voz

    El Gobierno nacional confirmó la adjudicación del Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones, que abarca 741 kilómetros entre Zárate, Buenos Aires, provincia de Entre Ríos y Corrientes, incluyendo el complejo Zárate–Brazo Largo. La concesión quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios S.A., que anticipó obras y cambios en los accesos locales.

    La historia de Adriana, la docente zarateña que trabaja triple turno y volvió a nacer tras una compleja cirugía cardíaca

    Adriana, la docente de Zárate que volvió a nacer tras una cirugía cardíaca
    Según las fuentes oficiales, el incidente comenzó minutos antes en la intersección de avenida Gallesio y Rivadavia, cuando una discusión de tránsito entre un Peugeot 207 y un Fiat Uno que era conducido por un efectivo policial escaló rápidamente.

    Zárate: Civil que disparó a un policía queda grave tras enfrentamiento en calle Rivadavia

    Adjudicación oficial del Tramo Oriental y alcance de la concesión

    A través de la Resolución 80/2025, la Secretaría Nacional de Transporte oficializó la adjudicación de la concesión para la explotación, administración y mantenimiento de los corredores que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. El tramo incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, además del complejo de Puentes Zárate – Brazo Largo y el enlace vial Rosario–Victoria.

    La empresa adjudicataria es Autovía Construcciones y Servicios S.A., perteneciente al grupo Cartellone, que tomará posesión de la gestión del ex Corredor Vial 18, operado hasta el 8 de abril por Caminos del Río Uruguay S.A. La traza comienza en el área industrial de Toyota, atraviesa parte de la provincia de Buenos Aires y continúa por Entre Ríos y Corrientes.

    Obras previstas en los accesos a Zárate y mejoras en la conectividad

    En su habitual encuentro mensual con la prensa, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, confirmó que mantuvo un primer contacto con los responsables gerenciales de la nueva concesionaria. Según detalló, la empresa tiene previsto iniciar en breve un conjunto de trabajos de reacondicionamiento en los accesos a los puentes Zárate–Brazo Largo, particularmente en el nodo donde confluyen la Ruta Provincial 6, la Ruta Nacional 12 y la avenida Lavalle.

    Estas mejoras apuntan a optimizar la circulación en una zona estratégica para el tránsito regional y la logística, en un corredor que soporta un elevado caudal de transporte pesado y que funciona como vía clave hacia la Mesopotamia y los países del Mercosur.

    Implementación del sistema de peaje sin barreras y beneficios para residentes

    La firma adjudicataria también adelantó lineamientos sobre el sistema de cobro por derecho a tránsito sin barreras (free flow), que se implementará progresivamente durante los próximos años. Este mecanismo permitirá reducir demoras, eliminar filas en cabinas y mejorar la seguridad vial en los accesos.

    Entre los cambios previstos figura el corrimiento de la actual Estación de Peaje Zárate, cuyo reposicionamiento forma parte del rediseño del corredor. Además, se anticipó la aplicación de un esquema de beneficios para residentes de zonas determinadas del distrito, con el objetivo de reducir el impacto económico en los usuarios locales que atraviesan la traza con frecuencia.

