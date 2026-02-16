Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B

La temporada 2026 de fútbol de la Primera B Metropolitana comenzó para Defensores Unidos con un empate sin goles en Zárate . En el estadio Mario Losinno, el equipo dirigido por Martín Rolón no logró quebrar la resistencia de Talleres de Remedios de Escalada en un encuentro de desarrollo friccionado y con pocas emociones.

El arranque del campeonato mostró a un CADU dispuesto a asumir el protagonismo, aunque le costó encontrar claridad en los metros finales. El trámite fue equilibrado, con mucha disputa en la mitad de la cancha y escasas llegadas de riesgo sobre los arcos.

El conjunto visitante también apostó a un planteo ordenado, cerrando espacios y apostando a la recuperación rápida para intentar lastimar de contraataque. Sin embargo, la falta de precisión en los últimos pases y la solidez defensiva de ambos equipos conspiraron contra el espectáculo.

Para este debut en la Primera B Metropolitana, el entrenador Martín Rolón dispuso la siguiente alineación inicial: Henricot; Ortigoza, Redondo, Baigorria y Olivera; Tello, Sosa, Patroni y Sombra; Giménez y D’Andrea.

En el complemento, el cuerpo técnico buscó renovar energías y modificar el desarrollo con los ingresos de Ferreyra, Carboni, Montani, López y Figueroa. Las variantes intentaron darle mayor movilidad al ataque y profundidad por las bandas, aunque el resultado no se alteró.

Lo que viene: visita clave ante Argentino de Merlo

Tras este empate en condición de local, Defensores Unidos ya piensa en la segunda fecha del torneo. El próximo sábado tendrá su primera presentación como visitante cuando enfrente a Argentino de Merlo, en un compromiso que asoma importante para comenzar a sumar de a tres y acomodarse en la tabla.

El objetivo del Celeste será ajustar detalles en la generación de juego y capitalizar las situaciones que logre construir. El campeonato recién comienza, pero cada punto puede resultar determinante en una categoría históricamente pareja y exigente como la Primera B Metropolitana.