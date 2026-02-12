El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

El Municipio de Zárate anunció una solución estructural para la disposición final de los residuos sólidos urbanos que permitirá dejar de trasladar la basura a otras ciudades y generar un ahorro estimado en 200 millones de pesos por mes. La medida depende de la habilitación definitiva del nuevo predio.

De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

El intendente Marcelo Matzkin informó que el predio privado donde funcionarán dos celdas como relleno sanitario ya cuenta con el estudio de prefactibilidad aprobado por el Gobierno bonaerense. Esto permitirá que, una vez obtenida la habilitación definitiva, el Municipio deje de enviar los residuos a Campana y luego a San Nicolás , destino actual de la basura zarateña.

Hoy la Comuna destina alrededor de 200 millones de pesos mensuales para el traslado y disposición final de los residuos fuera del distrito. Ese costo impacta directamente en las arcas municipales.

“Estamos muy expectantes de que este nuevo predio obtenga la habilitación definitiva para funcionar como relleno sanitario; el papel que nunca tuvo el predio de Concaro. Entendemos que de acá a dos meses lo pueden conseguir”, sostuvo el jefe comunal.

Además, adelantó que una vez obtenida la autorización se enviará al Concejo Deliberante un proyecto para modificar la ordenanza fiscal e impositiva y establecer un canon por el uso del relleno sanitario. La intención oficial es que ese canon compense el costo de disposición final.

Cómo funcionará el nuevo sistema de disposición final

El relleno sanitario es un método técnico para la disposición final de residuos sólidos urbanos. Consiste en depositar los desechos en celdas especialmente acondicionadas, donde se compactan y se cubren diariamente con capas de tierra para minimizar el impacto ambiental.

En este caso, el predio contará con dos celdas de 10.600 metros cuadrados de superficie impermeable, y deberá cumplir con la resolución N.º 1143/02 del OPDS, normativa que regula los rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires.

Entre las ventajas del sistema se destacan los bajos costos operativos, la posibilidad de ubicarlo cerca del área urbana —reduciendo gastos de transporte— y el aprovechamiento de terrenos considerados improductivos.

El intendente también señaló que el nuevo esquema podría tener alcance regional, ya que permitiría recibir residuos de Campana y Exaltación de la Cruz, generando una alternativa de gestión compartida.

El conflicto judicial del basural de Concaro

La problemática de los residuos en Zárate tiene más de una década. Desde 2010 el Municipio intentó adquirir el predio conocido como “Concaro”, histórico basural a cielo abierto del distrito, con el objetivo de remediarlo y transformarlo en relleno sanitario.

En 2017 se suscribió un convenio con la empresa Deltacom SA (filial argentina de Veolia), que invertiría cerca de 23 millones de pesos para remediar el predio. A cambio, se autorizaba la instalación de un relleno sanitario para residuos industriales asimilables a domiciliarios en un terreno lindero.

Sin embargo, el 2 de agosto de 2018 el Juzgado Federal de Campana dispuso la clausura del predio tras una denuncia por presunto vuelco de residuos peligrosos. La medida afectó la disposición final de los residuos domiciliarios y frustró un proyecto regional de remediación.

Tras la clausura, el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria y comenzó a trasladar los residuos al Ceamse. Paralelamente, continuaron las negociaciones para adquirir el terreno por un monto de 92 millones de pesos, pagaderos en cuotas.

Según explicó Matzkin, la actual gestión no tiene posesión del predio y mantiene un conflicto contractual con el propietario. “No estamos en posesión del predio. Intimamos al vendedor para que nos deje ingresar como compradores y nos responde que hasta que no sigamos pagando las cuotas pactadas, no nos deja entrar”, afirmó.

Mientras tanto, el Municipio apuesta a que el nuevo relleno sanitario obtenga la habilitación definitiva en los próximos dos meses, lo que marcaría un punto de inflexión en la política ambiental y financiera del distrito.