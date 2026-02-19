El Municipio de Zárate aclaró que nunca se suspendieron sepelios pese a demoras administrativas

"Una demora administrativa generó la tensión con la cochería Fagnani, pero jamás afectó el servicio de sepelios": declaraciones del Jefe de Gabinete Juan Novelli ante versiones periodísticas.

Tras versiones periodísticas en la ciudad de Zárate que señalaban una supuesta interrupción de servicios funerarios por falta de pagos municipales, el jefe de Gabinete del municipio , Juan “Juani” Novelli, salió a aclarar la situación y afirmó que se trató únicamente de una demora administrativa que no afectó la prestación de sepelios destinados a vecinos sin recursos económicos.

El jefe de Gabinete del intendente Matzkin explicó que el inconveniente se originó por un retraso en la confección de órdenes de compra, lo que impactó en los tiempos administrativos habituales. Según detalló, la situación fue rápidamente abordada por el Ejecutivo local para evitar mayores inconvenientes.

“Tuvimos una demora administrativa en la confección de órdenes de compra que retrasaron los procesos administrativos”, sostuvo Novelli, quien además indicó que se ofrecieron disculpas formales a la cochería Fagnani ante la situación generada.

El funcionario señaló que, por instrucción del intendente, se comunicó telefónicamente con la responsable de la empresa funeraria para aclarar el escenario y normalizar el vínculo institucional.

Pagos realizados y acuerdo con la empresa funeraria

Novelli remarcó que el municipio había efectuado una transferencia a la empresa el jueves 12 de febrero, información que fue comunicada nuevamente a la firma durante las conversaciones mantenidas en las últimas horas.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se completará la regularización administrativa mediante la emisión de las órdenes de compra pendientes, conforme a lo acordado entre ambas partes.

Desde el Ejecutivo destacaron que el diálogo con la empresa fue cordial y permitió despejar rápidamente cualquier malentendido respecto a la continuidad del servicio.

El servicio de sepelios nunca estuvo en riesgo

El jefe de Gabinete fue enfático al asegurar que en ningún momento estuvo comprometida la prestación municipal destinada a familias que no pueden afrontar los costos de un sepelio.

“Los medios reflejaron un inconveniente real, pero jamás significó la interrupción del servicio ni la cancelación de sepelio alguno”, afirmó Novelli, quien consideró que la situación pudo haberse aclarado previamente mediante una consulta directa.

De esta manera, desde el municipio buscaron llevar tranquilidad a la comunidad y reafirmaron la continuidad de un servicio social considerado esencial para los vecinos en situación de vulnerabilidad.