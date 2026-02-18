Hernán Piquín llega al Teatro Coliseo de Zárate con un homenaje a Soda Stereo

Hernán Piquín celebra Soda Stereo. Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud.

El próximo lunes 25 de mayo a las 20 horas, en la ciudad de Zárate , el prestigioso bailarín y coreógrafo argentino Hernán Piquín se presentará en el Teatro Coliseo con un espectáculo que promete emoción, danza y una profunda conexión con la música de Soda Stereo .

Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B

Zárate: CGT evalúa paro general y posibles protestas en la Rotonda o el Centro

Bajo el nombre “Me verás volver”, la propuesta artística de Piquín celebra el legado musical de Soda Stereo a través de una puesta en escena que combina danza contemporánea, narrativa y una cuidada selección musical. El espectáculo no solo recorre clásicos inolvidables de la icónica banda del rock argentino, sino que los resignifica desde el lenguaje corporal, con una estética potente y emotiva.

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Esa es la premisa que da origen a la trama central del espectáculo.

La obra narra el encuentro entre Juan y Ana, quienes se conocen en medio de la magia de un recital de Soda Stereo. Lo que surge como un cruce casual se transforma en un vínculo profundo, construido a lo largo del tiempo a partir de gestos, miradas y silencios compartidos.

Cuando la enfermedad irrumpe en sus vidas, la pareja decide sostenerse desde el amor y la esperanza. La historia avanza entre la fragilidad y la fortaleza, mostrando cómo la música se convierte en refugio y sostén emocional. Tras la partida de Ana, queda una hija como legado y continuidad, una nueva forma de amar que mantiene viva la memoria.

La propuesta combina momentos de gran intensidad dramática con pasajes coreográficos de alto impacto técnico, sello distintivo de Piquín, reconocido por su trayectoria en los principales escenarios del país.

Fecha, horario y venta de entradas

La función tendrá lugar el lunes 25 de mayo a las 20 horas en el Teatro Coliseo de Zárate. Se espera una importante convocatoria de público local y de ciudades vecinas, dado el prestigio del artista y la vigencia del repertorio musical elegido.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Platea Uno Tickets, en el siguiente enlace: https://plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=9579&utm_source=Interna&utm_medium=link&utm_term=cartelera&utm_campaign=HERNAN%20PIQUIN%20-ME%20VERAS%20VOLVER

La llegada de Hernán Piquín representa una nueva apuesta cultural para la ciudad, consolidando al Teatro Coliseo como uno de los escenarios más importantes de la región para espectáculos de primer nivel.