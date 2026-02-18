jueves 19 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hernán Piquín llega al Teatro Coliseo de Zárate con un homenaje a Soda Stereo

    El reconocido bailarín presentará el espectáculo “Me verás volver” el lunes 25 de mayo a las 20, en Zárate.

    18 de febrero de 2026 - 18:13
    Hernán Piquín celebra Soda Stereo. Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud.

    Hernán Piquín celebra Soda Stereo. Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud.

    Google-ilustrativa

    El próximo lunes 25 de mayo a las 20 horas, en la ciudad de Zárate, el prestigioso bailarín y coreógrafo argentino Hernán Piquín se presentará en el Teatro Coliseo con un espectáculo que promete emoción, danza y una profunda conexión con la música de Soda Stereo.

    Lee además
    El Secretario General de la CGT regional Zarate, Campana y Escobar, Carlos Gutiérrez -ASIMRA Metalmecánicos- advirtió ayer que existe una fuerte presión de afiliados para desplegar un paro general de todas las actividades productivas del país contra el avance de la reforma laboral de la Administración Milei.

    Zárate: CGT evalúa paro general y posibles protestas en la Rotonda o el Centro
    El Club Atlético Defensores Unidos de Zárate debutó con un empate vacío de emociones.

    Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B

    Un tributo coreográfico a Soda Stereo

    Bajo el nombre “Me verás volver”, la propuesta artística de Piquín celebra el legado musical de Soda Stereo a través de una puesta en escena que combina danza contemporánea, narrativa y una cuidada selección musical. El espectáculo no solo recorre clásicos inolvidables de la icónica banda del rock argentino, sino que los resignifica desde el lenguaje corporal, con una estética potente y emotiva.

    Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Esa es la premisa que da origen a la trama central del espectáculo.

    Una historia de amor atravesada por la música

    La obra narra el encuentro entre Juan y Ana, quienes se conocen en medio de la magia de un recital de Soda Stereo. Lo que surge como un cruce casual se transforma en un vínculo profundo, construido a lo largo del tiempo a partir de gestos, miradas y silencios compartidos.

    Cuando la enfermedad irrumpe en sus vidas, la pareja decide sostenerse desde el amor y la esperanza. La historia avanza entre la fragilidad y la fortaleza, mostrando cómo la música se convierte en refugio y sostén emocional. Tras la partida de Ana, queda una hija como legado y continuidad, una nueva forma de amar que mantiene viva la memoria.

    La propuesta combina momentos de gran intensidad dramática con pasajes coreográficos de alto impacto técnico, sello distintivo de Piquín, reconocido por su trayectoria en los principales escenarios del país.

    Fecha, horario y venta de entradas

    La función tendrá lugar el lunes 25 de mayo a las 20 horas en el Teatro Coliseo de Zárate. Se espera una importante convocatoria de público local y de ciudades vecinas, dado el prestigio del artista y la vigencia del repertorio musical elegido.

    Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Platea Uno Tickets, en el siguiente enlace: https://plateaunotickets.com/obradetail.php?ID=9579&utm_source=Interna&utm_medium=link&utm_term=cartelera&utm_campaign=HERNAN%20PIQUIN%20-ME%20VERAS%20VOLVER

    La llegada de Hernán Piquín representa una nueva apuesta cultural para la ciudad, consolidando al Teatro Coliseo como uno de los escenarios más importantes de la región para espectáculos de primer nivel.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: CGT evalúa paro general y posibles protestas en la Rotonda o el Centro

    Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B

    Llegaron al puerto de Zárate los vehículos blindados Stryker del Ejército Argentino

    Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    A la joven de 29 años le robaron la moto Honda Wave que dejó estacionada en 9 de Julio y Avenida de Mayo el martes a la noche.

    Sustrajeron una Honda Wave 110 del estacionamiento de motos de la plaza 25 de Mayo
    Los agresores le dieron una patada al espejo retrovisor para romperlo e intimidar a los pasajeros que trasladaba la remisera.

    La conductora de un auto de remises denunció que la persiguieron varios sujetos en motos y dañaron el vehículo

    La Motomel Blitz 110cc fue sustraída en Moreno y Avenida de Mayo mientras su dueño trabajaba en un bar del centro.

    Le robaron la moto a un joven mientras trabajaba en un local gastronómico de avenida de Mayo

    El automóvil Fiat Palio Weekend conducido por una mujer quien habría abandonado la escena del siniestro dejando a una menor malherida.

    Una mujer chocó en auto contra un poste de tendido telefónico y abandonó la escena dejando una adolescente herida

    Una oficial de la Policía bonaerense fue denunciada en Pergamino por su ex pareja, quien la acusó de agredirlo físicamente y amenazarlo con un elemento metálico en el marco de un conflicto personal.

    La ex pareja de una oficial de Policía la denunció por lesiones y enfrenta una causa penal y un sumario