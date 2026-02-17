Zárate: CGT evalúa paro general y posibles protestas en la Rotonda o el Centro

El Secretario General de la CGT regional Zarate, Campana y Escobar, Carlos Gutiérrez -ASIMRA Metalmecánicos- advirtió ayer que existe una fuerte presión de afiliados para desplegar un paro general de todas las actividades productivas del país contra el avance de la reforma laboral de la Administración Milei.

El escenario sindical en la región Zárate - Campana - Escobar atraviesa horas decisivas. Dirigentes gremiales confirmaron que crece la presión de las bases para convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei , mientras evalúan posibles movilizaciones en la Rotonda o en el Centro de la ciudad .

El secretario general de la regional Zárate-Campana-Escobar de la Confederación General del Trabajo ( CGT ), Carlos Gutiérrez (ASIMRA Metalmecánicos), advirtió que existe una fuerte presión de afiliados para desplegar una medida de fuerza de alcance nacional.

Según expresó, la conducción central de la CGT será la encargada de definir una respuesta orgánica frente al avance legislativo de la reforma laboral. “La intención general de las bases es parar el país”, sostuvo el dirigente, al tiempo que describió un clima de creciente malestar en distintos sectores productivos.

Desde el sindicalismo consideran que el proyecto oficial impacta de manera directa en la estructura industrial y en el empleo formal, en un contexto económico que califican como crítico.

Gremios locales presionan por movilización en Zárate

En el plano local, los representantes sindicales analizan posibles escenarios de protesta que podrían concretarse en la Rotonda o en el Centro de Zárate, puntos neurálgicos de concentración y visibilidad.

Fernando Pérez, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Zárate-Lima, señaló que el paro general “ya debería haberse efectuado” ante los primeros movimientos parlamentarios vinculados a la reforma.

Por su parte, Julio González, secretario general de UOCRA Zárate, indicó que dentro del sector de la construcción existe consenso para avanzar hacia una huelga nacional. Según explicó, la reforma impactaría en la dinámica del empleo y en la actividad de industrias regionales.

Auxiliares de ATE anuncian paro de 48 horas en el inicio de clases

En paralelo al debate nacional, auxiliares nucleados en ATE confirmaron un paro de 48 horas para el inicio del ciclo lectivo en el distrito.

Entre los reclamos principales se encuentra la revisión urgente del listado de puntajes, donde denuncian irregularidades que afectarían el orden de mérito. También cuestionan la asignación de cargos bajo el Artículo 13, exigen la mensualización del cargo de portería en la Escuela Técnica Nº 5 (EST5) y la cobertura del puesto de chofer en la EEE503 tras la jubilación del titular.

Asimismo, solicitan la creación de cargos administrativos conforme a la Ley 10.430, actualmente ocupados por personal municipal o docentes.

La jefa distrital, Sonia García, propuso una instancia de mediación en la próxima reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital. Desde ATE ratificaron que sostendrán las medidas hasta obtener respuestas concretas.

La definición de la CGT nacional en los próximos días será determinante para establecer si el conflicto escala a una huelga general con impacto pleno en la región.