martes 17 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: CGT evalúa paro general y posibles protestas en la Rotonda o el Centro

    Gremios regionales presionan por una huelga nacional contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei y analizan movilizaciones en Zárate.

    17 de febrero de 2026 - 11:09
    El Secretario General de la CGT regional Zarate, Campana y Escobar, Carlos Gutiérrez -ASIMRA Metalmecánicos- advirtió ayer que existe una fuerte presión de afiliados para desplegar un paro general de todas las actividades productivas del país contra el avance de la reforma laboral de la Administración Milei.

    El Secretario General de la CGT regional Zarate, Campana y Escobar, Carlos Gutiérrez -ASIMRA Metalmecánicos- advirtió ayer que existe una fuerte presión de afiliados para desplegar un paro general de todas las actividades productivas del país contra el avance de la reforma laboral de la Administración Milei.

    La Voz

    El escenario sindical en la región Zárate- Campana-Escobar atraviesa horas decisivas. Dirigentes gremiales confirmaron que crece la presión de las bases para convocar a un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, mientras evalúan posibles movilizaciones en la Rotonda o en el Centro de la ciudad.

    Lee además
    El Club Atlético Defensores Unidos de Zárate debutó con un empate vacío de emociones.

    Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B
    Los vehículos fueron descargados en la Terminal Zárate y posteriormente trasladados a la Décima Brigada Mecanizada, donde comenzarán su etapa de integración operativa y entrenamiento.

    Llegaron al puerto de Zárate los vehículos blindados Stryker del Ejército Argentino

    Paro general contra la reforma laboral

    El secretario general de la regional Zárate-Campana-Escobar de la Confederación General del Trabajo (CGT), Carlos Gutiérrez (ASIMRA Metalmecánicos), advirtió que existe una fuerte presión de afiliados para desplegar una medida de fuerza de alcance nacional.

    Según expresó, la conducción central de la CGT será la encargada de definir una respuesta orgánica frente al avance legislativo de la reforma laboral. “La intención general de las bases es parar el país”, sostuvo el dirigente, al tiempo que describió un clima de creciente malestar en distintos sectores productivos.

    Desde el sindicalismo consideran que el proyecto oficial impacta de manera directa en la estructura industrial y en el empleo formal, en un contexto económico que califican como crítico.

    Gremios locales presionan por movilización en Zárate

    En el plano local, los representantes sindicales analizan posibles escenarios de protesta que podrían concretarse en la Rotonda o en el Centro de Zárate, puntos neurálgicos de concentración y visibilidad.

    Fernando Pérez, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Zárate-Lima, señaló que el paro general “ya debería haberse efectuado” ante los primeros movimientos parlamentarios vinculados a la reforma.

    Por su parte, Julio González, secretario general de UOCRA Zárate, indicó que dentro del sector de la construcción existe consenso para avanzar hacia una huelga nacional. Según explicó, la reforma impactaría en la dinámica del empleo y en la actividad de industrias regionales.

    Auxiliares de ATE anuncian paro de 48 horas en el inicio de clases

    En paralelo al debate nacional, auxiliares nucleados en ATE confirmaron un paro de 48 horas para el inicio del ciclo lectivo en el distrito.

    Entre los reclamos principales se encuentra la revisión urgente del listado de puntajes, donde denuncian irregularidades que afectarían el orden de mérito. También cuestionan la asignación de cargos bajo el Artículo 13, exigen la mensualización del cargo de portería en la Escuela Técnica Nº 5 (EST5) y la cobertura del puesto de chofer en la EEE503 tras la jubilación del titular.

    Asimismo, solicitan la creación de cargos administrativos conforme a la Ley 10.430, actualmente ocupados por personal municipal o docentes.

    La jefa distrital, Sonia García, propuso una instancia de mediación en la próxima reunión de la Unidad Educativa de Gestión Distrital. Desde ATE ratificaron que sostendrán las medidas hasta obtener respuestas concretas.

    La definición de la CGT nacional en los próximos días será determinante para establecer si el conflicto escala a una huelga general con impacto pleno en la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: CADU debutó con un empate sin goles ante Talleres en el arranque de la Primera B

    Llegaron al puerto de Zárate los vehículos blindados Stryker del Ejército Argentino

    Zárate: CADU debutará el domingo ante Talleres en Villa Fox por la Primera B Metropolitana

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La combinación de fechas generará otro fin de semana largo de cuatro días en marzo.

    Tras Carnaval, cuál será el próximo fin de semana largo de 2026
    Carlos Arriola trabaja en la pretemporada para ser una de las cartas ofensivas de Douglas. video

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Pergamino recuerda a los contribuyentes monotributistas, que el 20 de febrero vence el pago anticipado anual del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 

    Monotributistas: ventajas por pago anticipado de la Monotasa

    El Centro de Formación Laboral (CFL) Nº 401 anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026, con una amplia oferta de talleres gratuitos destinados a mayores de 16 años.

    San Pedro: Abren la inscripción a más de 30 cursos gratuitos en el CFL Nº 401 con salida laboral

    Los números del Carnaval 2026 marcaron un récord histórico en cantidad de turistas.

    Carnaval histórico en Argentina: tres millones de turistas y más de un billón de pesos en gastos