Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

El municipio de Zárate desplegó sus cuadrillas de trabajo de manera conjunta con la CEZ en varios sectores de la zona comercial. Las tareas incluyen colocación de nueva luminaria, recambio y luz Led.

El Municipio de Zárate continúa con el plan de repotenciación lumínica en distintos sectores del distrito, en un trabajo articulado con la Cooperativa de Electricidad de Zárate (CEZ). En esta etapa, las cuadrillas intervinieron en arterias estratégicas de la zona comercial, donde se instalaron nuevas luminarias con tecnología LED .

En esta oportunidad, el programa comprendió tareas sobre las calles San Martín, Belgrano, Brown y Ameghino, puntos neurálgicos de la actividad comercial y del tránsito diario. Allí se colocaron un total de 120 nuevas luminarias con una potencia de 180W, que permiten ampliar el radio de cobertura y mejorar sustancialmente la visibilidad nocturna.

Las tareas incluyeron la colocación de nuevas columnas, recambio de artefactos existentes y actualización a tecnología LED, una opción más eficiente desde el punto de vista energético y con mayor durabilidad. El recambio no solo impacta en la calidad de iluminación, sino también en la reducción de costos de mantenimiento a mediano y largo plazo.

El plan de iluminación en el partido de Zárate es fruto de un trabajo coordinado y sostenido entre el Municipio y la Cooperativa de Electricidad de Zárate. Desde ambas instituciones remarcaron que la planificación se realiza en función de un relevamiento técnico previo, que permite identificar los sectores con mayor demanda de mejora lumínica.

La intervención conjunta posibilita optimizar recursos humanos y técnicos, agilizando los tiempos de ejecución y garantizando estándares adecuados de instalación. Este esquema de cooperación se mantiene de manera permanente y contempla nuevas etapas para ampliar el alcance del programa en distintos barrios.

Más seguridad vial y peatonal con tecnología LED

El objetivo central del plan es fortalecer la seguridad vial y peatonal mediante una iluminación más potente, homogénea y eficiente. Una mayor visibilidad contribuye a prevenir accidentes de tránsito y mejora las condiciones de circulación tanto para conductores como para peatones.

Además, la implementación de tecnología LED reduce el consumo energético y disminuye el impacto ambiental, alineándose con criterios de sustentabilidad y modernización urbana.

Estas acciones se suman a las ya ejecutadas en calle Comercio, barrio 6 de Agosto, Costanera, acceso a Toyota y la zona del Parque Industrial, entre otros sectores. De esta manera, el plan de repotenciación lumínica continúa avanzando de forma progresiva en todo el distrito, con el objetivo de alcanzar una cobertura más amplia y uniforme en el corto plazo.