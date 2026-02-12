jueves 12 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    En Zárate se instalaron luminarias LED de 180W en calles clave del centro. Buscan mejorar la seguridad vial y peatonal y optimizar el consumo energético.

    12 de febrero de 2026 - 20:00
    El municipio de Zárate desplegó sus cuadrillas de trabajo de manera conjunta con la CEZ en varios sectores de la zona comercial. Las tareas incluyen colocación de nueva luminaria, recambio y luz Led.

    El municipio de Zárate desplegó sus cuadrillas de trabajo de manera conjunta con la CEZ en varios sectores de la zona comercial. Las tareas incluyen colocación de nueva luminaria, recambio y luz Led.

    Enlace Crítico

    El Municipio de Zárate continúa con el plan de repotenciación lumínica en distintos sectores del distrito, en un trabajo articulado con la Cooperativa de Electricidad de Zárate (CEZ). En esta etapa, las cuadrillas intervinieron en arterias estratégicas de la zona comercial, donde se instalaron nuevas luminarias con tecnología LED.

    Lee además
    Zárate podría resolver su histórica crisis de residuos en los próximos meses .

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios
    Gabriel De Lucca completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round #2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, presentándose nuevamente en el Orlando Kart Center, en la ciudad de Orlando, Florida. 

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    Repotenciación lumínica en calles céntricas

    En esta oportunidad, el programa comprendió tareas sobre las calles San Martín, Belgrano, Brown y Ameghino, puntos neurálgicos de la actividad comercial y del tránsito diario. Allí se colocaron un total de 120 nuevas luminarias con una potencia de 180W, que permiten ampliar el radio de cobertura y mejorar sustancialmente la visibilidad nocturna.

    Las tareas incluyeron la colocación de nuevas columnas, recambio de artefactos existentes y actualización a tecnología LED, una opción más eficiente desde el punto de vista energético y con mayor durabilidad. El recambio no solo impacta en la calidad de iluminación, sino también en la reducción de costos de mantenimiento a mediano y largo plazo.

    Trabajo conjunto entre el Municipio y la CEZ

    El plan de iluminación en el partido de Zárate es fruto de un trabajo coordinado y sostenido entre el Municipio y la Cooperativa de Electricidad de Zárate. Desde ambas instituciones remarcaron que la planificación se realiza en función de un relevamiento técnico previo, que permite identificar los sectores con mayor demanda de mejora lumínica.

    La intervención conjunta posibilita optimizar recursos humanos y técnicos, agilizando los tiempos de ejecución y garantizando estándares adecuados de instalación. Este esquema de cooperación se mantiene de manera permanente y contempla nuevas etapas para ampliar el alcance del programa en distintos barrios.

    Más seguridad vial y peatonal con tecnología LED

    El objetivo central del plan es fortalecer la seguridad vial y peatonal mediante una iluminación más potente, homogénea y eficiente. Una mayor visibilidad contribuye a prevenir accidentes de tránsito y mejora las condiciones de circulación tanto para conductores como para peatones.

    Además, la implementación de tecnología LED reduce el consumo energético y disminuye el impacto ambiental, alineándose con criterios de sustentabilidad y modernización urbana.

    Estas acciones se suman a las ya ejecutadas en calle Comercio, barrio 6 de Agosto, Costanera, acceso a Toyota y la zona del Parque Industrial, entre otros sectores. De esta manera, el plan de repotenciación lumínica continúa avanzando de forma progresiva en todo el distrito, con el objetivo de alcanzar una cobertura más amplia y uniforme en el corto plazo.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Zárate podría resolver su histórica crisis de residuos en los próximos meses .

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los therian de Pergamino tendrían su juntada el domingo a las 18:00 en el Parque Belgrano; de acuerdo a la convocatoria compartida en redes sociales.

    Juntada Therian en Pergamino: ¿evento real o fake news sobre fenómeno juvenil en Parque Belgrano?
    El municipio de Zárate desplegó sus cuadrillas de trabajo de manera conjunta con la CEZ en varios sectores de la zona comercial. Las tareas incluyen colocación de nueva luminaria, recambio y luz Led.

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    El Municipio de Ramallo avanza en un proyecto para transformar el galpón ubicado en la zona portuaria en un polo destinado a actividades deportivas, culturales y sociales.

    Ramallo: crece la polémica por el futuro del galpón portuario y su uso como guardería náutica

    Los tres caballos fueron restituidos a la familia encargada de su cuidado con el compromiso de mantenerlos con responsabilidad y tras haberle colocado el chip de identificación.

    Pergamino: restituyen yegua y potrillos a una familia tras apelación, control sanitario y colocación del chip

    El Municipio presentó este miércoles la agenda de actividades culturales, musicales y deportivas programadas para el fin de semana largo de Carnaval, en una conferencia de prensa que confirmó niveles de ocupación hotelera que ya alcanzan entre el 85 y el 90 por ciento.

    San Pedro presentó su agenda de Carnaval con reservas hoteleras que rozan el 90%