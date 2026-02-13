viernes 13 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    La ciudad de Lima, Zárate, se prepara para una gran fiesta popular con comparsas locales, artistas en vivo y figuras invitadas.

    13 de febrero de 2026 - 10:55
    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Archivo Carnaval 2025

    La localidad de Lima, partido de Zárate, se alista para vivir una nueva edición del Carnaval 2026, una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural. Durante tres noches consecutivas, el Boulevard de Calle 2 —entre Avenida 11 y Calle 17— será el epicentro de una propuesta que combinará identidad, tradición y espectáculos en vivo.

    Lee además
    El municipio de Zárate desplegó sus cuadrillas de trabajo de manera conjunta con la CEZ en varios sectores de la zona comercial. Las tareas incluyen colocación de nueva luminaria, recambio y luz Led.

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial
    Zárate podría resolver su histórica crisis de residuos en los próximos meses .

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    Comparsas locales y espíritu carnavalero en el corazón de Lima

    El desfile de comparsas será el eje central de cada jornada y comenzará a las 22:00 en punto. El público podrá disfrutar del talento y la energía de agrupaciones locales que ya son marca registrada de la fiesta, como Batucada Sambalima, Centro de Murga La Vieja Escuela, Alma Murguera y Batería Adestiempo.

    Cada una aportará su impronta artística con vestuarios, coreografías y puesta en escena que reflejan el trabajo sostenido durante meses de preparación. A ellas se sumarán comparsas invitadas de otras ciudades, lo que ampliará la propuesta y aportará diversidad rítmica y visual a la celebración.

    La organización confirmó que el circuito estará especialmente preparado para garantizar la comodidad del público y el correcto desarrollo del desfile, reforzando además los operativos de seguridad y tránsito.

    Grilla de artistas y espectáculos en vivo para todas las edades

    El escenario principal será otro de los grandes atractivos del Carnaval 2026 en Lima. Allí se presentarán artistas locales que cuentan con una fuerte convocatoria en la región, entre ellos Aby Sepulveda, Mk Band, Román Carrizo y Suena Tu Cumbia.

    La programación también incluirá figuras de renombre que completarán la grilla artística, aportando variedad de estilos musicales y propuestas pensadas para públicos diversos. Desde cumbia y música tropical hasta shows festivos y bailables, la oferta buscará sostener el clima de celebración durante toda la noche.

    De esta manera, el evento no solo se consolidará como una fiesta popular, sino también como una vidriera cultural para los talentos locales y regionales.

    Entradas, horarios y acceso gratuito: todo lo que hay que saber

    La boletería abrirá cada jornada a las 19:30 horas, tanto para la entrada general como para el sector VIP. Desde la organización remarcaron la importancia de asistir con anticipación para evitar demoras y garantizar un ingreso ordenado al predio.

    Un dato relevante es que los niños y niñas menores de 10 años, así como las personas con discapacidad, tendrán acceso gratuito, reafirmando el carácter inclusivo de la celebración.

    El Carnaval 2026 en Lima se proyecta así como una fiesta de identidad, encuentro comunitario y alegría colectiva, que volverá a poner a la ciudad en el centro de la escena regional durante el verano.

    Para más información y actualizaciones oficiales, se recomienda seguir las redes sociales del evento y de las autoridades locales: @carnavallima, @munizarate y @secretariadelima.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate avanza con el plan de repotenciación lumínica y suma 120 nuevas luces LED en la zona comercial

    El Municipio de Zárate dejará de enviar basura a San Nicolás y reducirá costos millonarios

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La concentración de robos en la vía pública y en franjas horarias específicas refuerza la importancia de analizar patrones. La información es una herramienta concreta para reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante un hecho delictivo.

    Buenos Aires: En enero, más del 95% de los robos de autos ocurrieron en la vía pública
    Los estafadores simularon un alaerta de Mercado Pago para que la víctima les diera el acceso a sus cuentas.

    Denuncian estafa con falso alerta de seguridad de Mercado Pago y préstamo por 1.600.000 pesos

    La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

    Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

    En 2026, los espacios no solo se observan: se sienten. La sensorialidad se convierte en un valor central mediante rugosidades, relieves e imperfecciones controladas.

    Interiorismo 2026: hogares más cálidos, expresivos y con identidad propia

    La actividad contará con dos modalidades: 3 kilómetros participativo y 10 kilómetros competitivo.

    Ramallo 2026: llega la Correcaminata con circuitos de 3K participativo y 10K competitivo