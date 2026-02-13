Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

La ciudad se prepara para vivir el Carnaval 2026, una celebración que promete tres noches inolvidables en el Boulevard de Calle 2, entre Avenida 11 y Calle 17.

La localidad de Lima , partido de Zárate , se alista para vivir una nueva edición del Carnaval 2026, una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural. Durante tres noches consecutivas, el Boulevard de Calle 2 —entre Avenida 11 y Calle 17— será el epicentro de una propuesta que combinará identidad, tradición y espectáculos en vivo.

El desfile de comparsas será el eje central de cada jornada y comenzará a las 22:00 en punto. El público podrá disfrutar del talento y la energía de agrupaciones locales que ya son marca registrada de la fiesta, como Batucada Sambalima, Centro de Murga La Vieja Escuela, Alma Murguera y Batería Adestiempo.

Cada una aportará su impronta artística con vestuarios, coreografías y puesta en escena que reflejan el trabajo sostenido durante meses de preparación. A ellas se sumarán comparsas invitadas de otras ciudades, lo que ampliará la propuesta y aportará diversidad rítmica y visual a la celebración.

La organización confirmó que el circuito estará especialmente preparado para garantizar la comodidad del público y el correcto desarrollo del desfile, reforzando además los operativos de seguridad y tránsito.

Grilla de artistas y espectáculos en vivo para todas las edades

El escenario principal será otro de los grandes atractivos del Carnaval 2026 en Lima. Allí se presentarán artistas locales que cuentan con una fuerte convocatoria en la región, entre ellos Aby Sepulveda, Mk Band, Román Carrizo y Suena Tu Cumbia.

La programación también incluirá figuras de renombre que completarán la grilla artística, aportando variedad de estilos musicales y propuestas pensadas para públicos diversos. Desde cumbia y música tropical hasta shows festivos y bailables, la oferta buscará sostener el clima de celebración durante toda la noche.

De esta manera, el evento no solo se consolidará como una fiesta popular, sino también como una vidriera cultural para los talentos locales y regionales.

Entradas, horarios y acceso gratuito: todo lo que hay que saber

La boletería abrirá cada jornada a las 19:30 horas, tanto para la entrada general como para el sector VIP. Desde la organización remarcaron la importancia de asistir con anticipación para evitar demoras y garantizar un ingreso ordenado al predio.

Un dato relevante es que los niños y niñas menores de 10 años, así como las personas con discapacidad, tendrán acceso gratuito, reafirmando el carácter inclusivo de la celebración.

El Carnaval 2026 en Lima se proyecta así como una fiesta de identidad, encuentro comunitario y alegría colectiva, que volverá a poner a la ciudad en el centro de la escena regional durante el verano.

Para más información y actualizaciones oficiales, se recomienda seguir las redes sociales del evento y de las autoridades locales: @carnavallima, @munizarate y @secretariadelima.