De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

Gabriel De Lucca lleva el karting zarateño a lo más alto y completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA en el Orlando Kart Center. Pese a un inicio complicado desde lo técnico y deportivo, el piloto de Zárate logró recuperarse, mostró su jerarquía en pista y cerró la fecha con un valioso podio.

Un arranque cuesta arriba en Orlando para el karting de Zárate La actividad del fin de semana comenzó con serias dificultades para De Lucca y su equipo. La pérdida de la jornada de pruebas por las lluvias y la falta de rendimiento del motor condicionaron los primeros entrenamientos y la clasificación. El viernes, los resultados estuvieron lejos de lo esperado, obligando al argentino a remar desde el fondo en un contexto altamente competitivo.

Cambios técnicos y frustración en la jornada del sábado El sábado mantuvo un panorama complejo. Los heats no permitieron avanzar posiciones y el equipo decidió realizar un cambio de motor buscando revertir la situación. Sin embargo, un incidente en la largada de la Pre Final dejó a De Lucca fuera de la pelea por los puestos de vanguardia, aumentando la frustración tras un fin de semana que parecía no encontrar el rumbo deseado.

Gran remontada y podio en la final para el piloto de Zárate El domingo marcó el quiebre definitivo. Desde el Warm Up, De Lucca mostró un ritmo competitivo y volvió a integrarse en la lucha directa dentro de la ROK VLR Masters. En la Final protagonizó una destacada remontada, avanzando varias posiciones en pista para cruzar la meta en el segundo lugar de su clase, resultado que le permitió cerrar el Round 2 con un merecido podio.

Con este resultado, Gabriel De Lucca se ubica en el segundo puesto del campeonato con 829 puntos en la ROK VLR Masters. El Florida Winter Tour de ROK Cup USA continuará del 6 al 8 de marzo en el T4 Kartplex, donde el piloto argentino buscará consolidar su protagonismo en la recta final del certamen.

