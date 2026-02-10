martes 10 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    El piloto de Zárate revirtió un fin de semana adverso en Orlando y logró el segundo puesto en ROK VLR Masters, quedando como escolta en el campeonato.

    10 de febrero de 2026 - 11:12
    Gabriel De Lucca completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round #2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, presentándose nuevamente en el Orlando Kart Center, en la ciudad de Orlando, Florida.&nbsp;

    Gabriel De Lucca completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round #2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, presentándose nuevamente en el Orlando Kart Center, en la ciudad de Orlando, Florida. 

    Enlace Crítico

    Gabriel De Lucca lleva el karting zarateño a lo más alto y completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA en el Orlando Kart Center. Pese a un inicio complicado desde lo técnico y deportivo, el piloto de Zárate logró recuperarse, mostró su jerarquía en pista y cerró la fecha con un valioso podio.

    Lee además
    La difusión en el distrito está a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidad con sede en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Zárate.

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones
    El piloto zarateño Gabriel De Lucca ya se encuentra rumbo a Estados Unidos para afrontar una nueva presentación internacional dentro del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, uno de los certámenes invernales más exigentes del calendario norteamericano.

    Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    Un arranque cuesta arriba en Orlando para el karting de Zárate

    La actividad del fin de semana comenzó con serias dificultades para De Lucca y su equipo. La pérdida de la jornada de pruebas por las lluvias y la falta de rendimiento del motor condicionaron los primeros entrenamientos y la clasificación. El viernes, los resultados estuvieron lejos de lo esperado, obligando al argentino a remar desde el fondo en un contexto altamente competitivo.

    Cambios técnicos y frustración en la jornada del sábado

    El sábado mantuvo un panorama complejo. Los heats no permitieron avanzar posiciones y el equipo decidió realizar un cambio de motor buscando revertir la situación. Sin embargo, un incidente en la largada de la Pre Final dejó a De Lucca fuera de la pelea por los puestos de vanguardia, aumentando la frustración tras un fin de semana que parecía no encontrar el rumbo deseado.

    Gran remontada y podio en la final para el piloto de Zárate

    El domingo marcó el quiebre definitivo. Desde el Warm Up, De Lucca mostró un ritmo competitivo y volvió a integrarse en la lucha directa dentro de la ROK VLR Masters. En la Final protagonizó una destacada remontada, avanzando varias posiciones en pista para cruzar la meta en el segundo lugar de su clase, resultado que le permitió cerrar el Round 2 con un merecido podio.

    Con este resultado, Gabriel De Lucca se ubica en el segundo puesto del campeonato con 829 puntos en la ROK VLR Masters. El Florida Winter Tour de ROK Cup USA continuará del 6 al 8 de marzo en el T4 Kartplex, donde el piloto argentino buscará consolidar su protagonismo en la recta final del certamen.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Abrieron las inscripciones a cursos de diversidad sexual y Ley Micaela para organizaciones

    Zárate: El piloto de karting Gabriel De Lucca vuelve a Florida por la revancha

    Zárate: 2400 alumnos cursaron carreras universitarias y terciarias municipales

    Zárate: Acto oficial dio inicio al ciclo lectivo 2026 del Jardín Maternal N° 1

    Curso anual de bombero voluntario en Zárate: en menos de 48 horas se inscribieron 120 aspirantes

    La Cooperativa de Electricidad de Zárate alerta por estafas telefónicas y mensajes falsos a usuarios

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los ladrones pasaron montados a una moto a las 6:05 por San Luis y las Vías.

    Robo de motos en Pergamino: ladrones sustrajeron dos rodados de un taller del barrio Desiderio de la Fuente
    La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires anunció una inversión de 8.500 millones de pesos destinada a la puesta a punto de las escuelas.

    Vuelta a clases: más de 8500 millones de pesos para reparar escuelas bonaerenses

    Gabriel De Lucca completó un nuevo compromiso internacional al disputar el Round #2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, presentándose nuevamente en el Orlando Kart Center, en la ciudad de Orlando, Florida. 

    De Lucca el piloto de Karting de Zárate cerró con podio el Round 2 del Florida Winter Tour de ROK Cup USA

    La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

    Durante la noche de este lunes, un vecino de la ciudad registró a un grupo de aproximadamente cuatro menores mientras provocaban destrozos en la Costanera Baja.

    Incidentes en la noche de San Nicolás: menores vandalizan el Anfiteatro y preocupan a vecinos