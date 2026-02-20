Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

Omint lanza su servicio de salud veterinaria y amplía su ecosistema de prestaciones.

Una de las principales prepagas del país concretó una nueva apuesta en innovación en salud, al ampliar su ecosistema de servicios con una propuesta de salud veterinaria para perros y gatos, en respuesta a los cambios demográficos y sociales que posicionan a las mascotas como parte central de la familia.

Tras Carnaval, cuál será el próximo fin de semana largo de 2026

En el país, 8 de cada 10 hogares argentinos tienen de mascota a perros o gatos. Y hay cada vez hay más productos y servicios orientados a este segmento, relevó la Agencia Noticias Argentinas .

El lanzamiento comercial será próximamente con una primera etapa para socios y nuevos socios de OMINT .

Hasta el momento, existían diversas opciones de obras sociales y seguros para mascotas (perros y gatos) que funcionan mediante cuotas mensuales.

Ofrecen coberturas desde urgencias hasta atención integral, consultas, vacunación y cirugías.

Entre las principales empresas se incluyen Medipet, Ospan, Avsim, Total Pet, Iké, Sosmask y Companion.

El costo de las cuotas va de $ 41.250 por una mascota a $144 mil para cinco.

Seguros

La alternativa son los seguros que les cubren la atención, y arrancan desde los $ 8 mil mensuales.

El plan 1 cobra $ 8 mil mensuales para $ 2.140.000 de cobertura por daños y lesiones.

Los planes suelen cubrir gastos veterinarios por accidentes o enfermedades, consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, gastos por internación, tratamientos, estudios y hasta daños causados por el animal a terceros.

Omint Mascotas se lanza en un contexto de profundos cambios demográficos y culturales en la Argentina, marcado por una baja sostenida en la natalidad y un crecimiento de los hogares que consideran a las mascotas como miembros fundamentales de la familia.

Inclusión de mascotas

En este escenario, surgió una oportunidad estratégica para que la compañía de medicina privada acompañe a sus actuales socios y nuevos socios con soluciones de salud que contemplen nuevas formas de vinculación, cuidado y responsabilidad.

Como hito clave de esta nueva etapa, Grupo Omint selló una alianza estratégica con Ospan, a través de la cual Omint Mascotas brindará sus prestaciones mediante su red, garantizando calidad, y respaldo profesional desde el inicio de la operación.

Ospan es una organización especializada en salud veterinaria que opera a través de un hospital propio de atención 24 horas y clínicas integrales —Clínica Veterinaria Panda—, brindando servicios de clínica médica, cirugía, internación, diagnóstico por imágenes y más de 25 especialidades veterinarias.

Su modelo está enfocado en la medicina preventiva y en altos estándares de calidad médica.

Asimismo, cuenta con una amplia red de prestadores externos, lo que le permite garantizar cobertura y acceso a servicios en múltiples puntos estratégicos.

“Estamos dando un paso relevante en nuestra estrategia de innovación y diversificación. Con Omint Mascotas ampliamos nuestra propuesta de valor y respondemos a una demanda concreta de la sociedad actual. La alianza con Ospan nos permite lanzar este servicio con una base sólida, y los detalles comerciales serán comunicados en el lanzamiento", afirmó Felipe Villa Larroudet, Líder de negocio en Grupo Omint. (NA)