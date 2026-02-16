Llegaron al puerto de Zárate los vehículos blindados Stryker del Ejército Argentino

Los vehículos fueron descargados en la Terminal Zárate y posteriormente trasladados a la Décima Brigada Mecanizada, donde comenzarán su etapa de integración operativa y entrenamiento.

El Ejército Argentino completó en las últimas horas la recepción del primer lote de vehículos blindados a rueda M1126 Stryker 8x8, tras el arribo de nuevas unidades al puerto de Zárate . Se trata de una incorporación estratégica que forma parte del proceso de modernización y reequipamiento terrestre de la fuerza.

Carnaval 2026 en Lima, Zárate: tres noches a pura comparsa y música en el Boulevard de Calle 2

Las unidades fueron descargadas en la Terminal Zárate, uno de los principales nodos logísticos del país para el ingreso de material rodante. El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y coordinación entre autoridades portuarias y personal militar.

Con esta entrega se completa el contrato inicial de ocho vehículos blindados adquiridos mediante un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Las unidades fueron fabricadas por General Dynamics Land Systems y posteriormente reacondicionadas antes de su envío a la Argentina.

Tras su desembarco, los vehículos fueron trasladados a la Décima Brigada Mecanizada, donde comenzará la etapa de integración técnica, verificación de sistemas y entrenamiento de las tripulaciones.

Cómo es el vehículo blindado M1126 Stryker 8x8

El M1126 Stryker es un vehículo blindado a rueda 8x8 diseñado principalmente para el transporte de tropas y el despliegue táctico rápido en distintos escenarios operativos. Está equipado con un motor diésel de 300 caballos de fuerza, que le permite alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora.

Cuenta con una autonomía aproximada de 500 kilómetros y una configuración que combina movilidad, protección y capacidad de adaptación a diferentes tipos de terreno. Su diseño le permite operar tanto en entornos urbanos como rurales, con estándares de protección balística acordes a misiones de seguridad y defensa.

El modelo forma parte de una familia de vehículos utilizados por fuerzas armadas de distintos países, especialmente en operaciones de despliegue rápido y misiones de apoyo logístico y táctico.

Modernización del Ejército y despliegue estratégico

Desde la fuerza señalaron que la incorporación de los Stryker se enmarca en el proceso de modernización del Ejército Argentino, con el objetivo de actualizar capacidades operativas y mejorar la movilidad de las unidades mecanizadas.

Las nuevas unidades serán destinadas a tareas de patrullaje, despliegue rápido y entrenamiento avanzado, con especial atención en áreas consideradas estratégicas del territorio nacional. Además, permitirán fortalecer la interoperabilidad en ejercicios combinados y optimizar la preparación de las brigadas mecanizadas.

La llegada de estos blindados al puerto de Zárate representa uno de los movimientos más relevantes en materia de reequipamiento terrestre de los últimos años para el Ejército, marcando un paso concreto en la actualización de su parque vehicular y en la proyección de nuevas capacidades operativas.