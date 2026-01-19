Drogas, muerte y misterio en San Pedro: Pili Solís va a juicio con una abogada ligada a Inocente Colectivo

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano.

El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el ciudadano uruguayo hallado muerto en una finca de San Pedro , se encamina a su etapa decisiva. El debate se realizará bajo la modalidad de Juicio por jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja, Marisel “Pili” Solís.

Antes de que el Tribunal defina la fecha del debate, Solís decidió modificar su estrategia legal. El penalista Gustavo Moreno dejó de representarla y la acusada llegará al juicio patrocinada por Antonela Travesaro, una abogada rosarina inscripta en la matrícula del Colegio de Abogados de San Nicolás.

Travesaro es graduada de la Universidad Nacional de Rosario en 2009, cuenta con una diplomatura en Criminalística y forma parte de un estudio jurídico especializado en derecho penal junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al. Su incorporación no pasó inadvertida en un expediente atravesado por fuertes controversias técnicas y políticas.

La elección de Travesaro adquiere relevancia por su rol como directora jurídica de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en causas de personas que se consideran “injustamente encarceladas”, con fuerte presencia en casos vinculados a fuerzas de seguridad.

Desde ese espacio se vienen realizando cuestionamientos públicos a la médica legista Virginia Creimer, reconocida especialista en medicina legal y en análisis de torturas, cuyo trabajo fue determinante en numerosas causas de violencia institucional, entre ellas la de Luciano Arruga.

La pericia que descartó el suicidio y llevó a Solís a juicio

Virginia Creimer fue contratada por la familia de Marcel González Jorge como perito de parte para revisar la autopsia original, que en un primer momento había dejado abierta la sospecha de un suicidio. La nueva pericia, firmada por Creimer junto al jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que Marcel fue asesinado.

Ese informe permitió la detención de Solís y su posterior elevación a juicio. Aunque desde Inocente Colectivo se cuestiona a Creimer por supuestas “pericias militantes”, su trayectoria es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional.

En el debate oral, la familia de la víctima, representada por la abogada Sofía Sanjurjo, presentará a Creimer como testigo y sumará otros peritos para reforzar una conclusión que consideran incuestionable: Marcel González Jorge no se causó las lesiones que derivaron en su muerte, sino que fue víctima de un homicidio.