lunes 19 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Drogas, muerte y misterio en San Pedro: Pili Solís va a juicio con una abogada ligada a Inocente Colectivo

    El juicio por el crimen de Marcel González Jorge ocurrido en San Pedro será con jurado popular. La única imputada cambió de defensa.

    19 de enero de 2026 - 13:29
    El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano.

    El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano.

    La Opinion Semanario

    El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el ciudadano uruguayo hallado muerto en una finca de San Pedro, se encamina a su etapa decisiva. El debate se realizará bajo la modalidad de Juicio por jurado ciudadano y tendrá en el banquillo a la única imputada, su entonces pareja, Marisel “Pili” Solís.

    Lee además
    Christian Petersen está en plena recuperación tras su internación y mostró cómo son sus días en La Villa Rural, su granja familiar en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

    Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación
    Con el edificio ya bajo control municipal, el Ejecutivo busca financiamiento a través del FOPC para reparar un acceso que presenta serios deterioros desde su inauguración y que arrastra una obra inconclusa.

    San Pedro: Salazar busca usar el FOPC para reparar el deteriorado acceso a la Terminal de Ómnibus

    El cambio de defensa antes del juicio por jurados

    Antes de que el Tribunal defina la fecha del debate, Solís decidió modificar su estrategia legal. El penalista Gustavo Moreno dejó de representarla y la acusada llegará al juicio patrocinada por Antonela Travesaro, una abogada rosarina inscripta en la matrícula del Colegio de Abogados de San Nicolás.

    Travesaro es graduada de la Universidad Nacional de Rosario en 2009, cuenta con una diplomatura en Criminalística y forma parte de un estudio jurídico especializado en derecho penal junto a Rodrigo Mazzuchini y Yamile Abdul Al. Su incorporación no pasó inadvertida en un expediente atravesado por fuertes controversias técnicas y políticas.

    Inocente Colectivo y el cuestionamiento a pericias clave

    La elección de Travesaro adquiere relevancia por su rol como directora jurídica de Inocente Colectivo, una ONG rosarina que interviene en causas de personas que se consideran “injustamente encarceladas”, con fuerte presencia en casos vinculados a fuerzas de seguridad.

    Desde ese espacio se vienen realizando cuestionamientos públicos a la médica legista Virginia Creimer, reconocida especialista en medicina legal y en análisis de torturas, cuyo trabajo fue determinante en numerosas causas de violencia institucional, entre ellas la de Luciano Arruga.

    La pericia que descartó el suicidio y llevó a Solís a juicio

    Virginia Creimer fue contratada por la familia de Marcel González Jorge como perito de parte para revisar la autopsia original, que en un primer momento había dejado abierta la sospecha de un suicidio. La nueva pericia, firmada por Creimer junto al jefe de los peritos forenses del Departamento Judicial, concluyó que Marcel fue asesinado.

    Ese informe permitió la detención de Solís y su posterior elevación a juicio. Aunque desde Inocente Colectivo se cuestiona a Creimer por supuestas “pericias militantes”, su trayectoria es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional.

    En el debate oral, la familia de la víctima, representada por la abogada Sofía Sanjurjo, presentará a Creimer como testigo y sumará otros peritos para reforzar una conclusión que consideran incuestionable: Marcel González Jorge no se causó las lesiones que derivaron en su muerte, sino que fue víctima de un homicidio.

    Temas
    Seguí leyendo

    Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación

    San Pedro: Salazar busca usar el FOPC para reparar el deteriorado acceso a la Terminal de Ómnibus

    San Pedro: Trenes de larga distancia, una semana caótica expone el deterioro del servicio a Rosario

    San Pedro: Rayas de agua dulce, así son los ejemplares que se pescan en el Paraná

    San Pedro: Este sábado vuelve Sanpedrock con bandas locales y una noche de música para todos los gustos

    El Museo Casa Rosada y el Paleontológico de San Pedro analizaron un manuscrito inédito de Sarmiento

    Baile, circo y música en vivo en San Pedro: agenda gratuita para el fin de semana en el Centro de Comercio

    Movimientos clave en el Municipio de San Pedro: Cuscuela juró en Gobierno y Carrasco cambió de rol

    Hospital Privado SADIV de San Pedro sostiene la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    El Estadio Municipal de San Pedro suma un nuevo acceso inclusivo para personas con discapacidad

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Christian Petersen está en plena recuperación tras su internación y mostró cómo son sus días en La Villa Rural, su granja familiar en San Pedro, provincia de Buenos Aires.

    Christian Petersen eligió su campo de San Pedro para continuar con su recuperación

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize dio vuelta el amistoso en el estadio de San Nicolás y sumó confianza antes del debut oficial. video

    En San Nicolás Boca Juniors le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con una victoria
    Con un calendario cargado de fines de semana XXL, el movimiento turístico parece garantizado.

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    En la jornada de hoy llegan a nuestro país más de 5.000 autos provenientes de China y la descarga se realizará en el Puerto de Zárate.

    Más de 5.000 autos provenientes de China llegan al mercado argentino

    El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano.

    Drogas, muerte y misterio en San Pedro: Pili Solís va a juicio con una abogada ligada a Inocente Colectivo

    Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó