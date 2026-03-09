Ciclismo y MTB en la segunda fecha del año en El Panorámico

El Panorámico se prepara para recibir al ciclismo y al mountain bike, en un nuevo circuito. CLUB CICLISTAS UNIDOS PERGAMINO

El domingo próximo, desde las 9:00, el circuito El Panorámico será nuevamente escenario de una jornada ciclística organizada por el Club Ciclistas Unidos Pergamino, con la colaboración de la Municipalidad de Pergamino y la fiscalización de la A.CI.NO.BA. Se trata del segundo festival de la temporada en el trazado local, luego del positivo inicio realizado el 22 de febrero, que reunió a 163 competidores.

Los organizadores confirmaron que habrá servicio de cantina, y se solicita a los participantes contar con licencia 2026, D.N.I. y casco protector. La entrada general tendrá un costo de $2.000, siendo gratuita para socios con la cuota al día.

Campeonato de mountain bike La gran novedad será el inicio de un campeonato de tres fechas de mountain bike (MTB), que se desarrollará en un óvalo de tierra preparado especialmente en la parte interna del circuito. La primera fecha del certamen comenzará a las 12:00, con inscripción de $15.000. Contará con categorías para caballeros y damas libres y serán 30 minutos + dos vueltas. Se entregarán trofeos del 1° al 10° puesto, prometiendo un buen espectáculo.

Categorías y premios El festival de pista mantiene su amplia oferta competitiva, con premios que varían según la categoría y respetando un mínimo de competidores: Mayores de 45, Menores de 45 y Damas: premios desde $150.000 al 1° puesto hasta $30.000 al 5° puesto, más inscripción de $2.000. Máster D y E (con opción): premios de $250.000 al ganador. Máster C, Máster B y Máster A-Elite 2: premios de $300.000 al primero de cada una de esas categorías.

El programa finalizará con la carrera para Elite, Sub 23 y Juniors: el ganador recibirá un premio de $500.000, con la particularidad de que la categoría Juniors corre por el 100% de lo recaudado con un mínimo de 15 corredores. El cronograma asegura acción continua para todos los públicos. Contacto e información Para inscripciones, consultas o más información, los interesados pueden comunicarse vía: WhatsApp: +54 2477 58-9353 Email: [email protected] Redes Sociales: Instagram @ciclistaspergamino / Facebook Club Ciclistas Unidos Pergamino

