lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Polémica en Baradero: fuerte crítica de FEB tras la municipalización del servicio alimentario escolar

    La secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, cuestionó la nueva modalidad del Servicio Alimentario Escolar en Baradero.

    9 de marzo de 2026 - 14:25
    Así fustigó la secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, a través de #TúRadio a la nueva modalidad del manejo del Servicio de Alimento Escolar que fue municipalizado quitándole el control al Consejo.

    Así fustigó la secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, a través de #TúRadio a la nueva modalidad del manejo del Servicio de Alimento Escolar que fue municipalizado quitándole el control al Consejo.

    tulineadirecta
    Así fustigó la secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, a través de #TúRadio a la nueva modalidad del manejo del Servicio de Alimento Escolar que fue municipalizado quitándole el control al Consejo.

    Así fustigó la secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, a través de #TúRadio a la nueva modalidad del manejo del Servicio de Alimento Escolar que fue municipalizado quitándole el control al Consejo.

    tulineadirecta

    La secretaria gremial de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), María Laura Casino, cuestionó con dureza la nueva modalidad de gestión del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en la ciudad de Baradero tras su municipalización. En declaraciones radiales, aseguró que existen múltiples problemas en la implementación y advirtió sobre malestar en distintas instituciones educativas del distrito.

    Lee además
    El concejal de Hechos, Marcelo Daubian, acerca de los proyectos presentados por el intendente y cómo actuará su bloque al respecto.

    Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales
    Agustina Pérez y María Cristina Varela, integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos. «Hacemos el trabajo que nadie quiere hacer». Es en el contexto del conflicto que mantienen con la Municipalidad por la falta de la reparación del camión por lo que aún no han tenido respuesta.

    Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias

    Críticas gremiales a la municipalización del SAE

    Durante una entrevista brindada a #TúRadio, la dirigente sindical expresó su preocupación por la decisión de trasladar la coordinación del Servicio Alimentario Escolar desde el ámbito del Consejo Escolar hacia la órbita del Municipio.

    Según explicó Casino, el cambio generó incertidumbre en numerosas escuelas que dependen del programa para garantizar el acceso a alimentos de estudiantes durante la jornada escolar.

    “Realmente no sé a quién se le ocurrió esta idea, y poner gente que no está preparada para este trabajo”, sostuvo la secretaria gremial de la FEB, en referencia al nuevo esquema de gestión implementado en las últimas semanas.

    La dirigente sindical remarcó que el SAE cumple un rol central en la comunidad educativa, especialmente en contextos económicos complejos, por lo que consideró fundamental que su administración esté a cargo de equipos con experiencia en el sistema educativo.

    Denuncian problemas en la entrega de alimentos

    Casino también describió situaciones que, según afirmó, evidencian fallas en la organización del servicio desde que se produjo el cambio de administración.

    Entre los casos mencionados, señaló que algunas instituciones habrían recibido alimentos que no se ajustan a sus necesidades.

    “Es un desastre total; hay escuelas que no tienen comedor y les llevaron verduras”, afirmó, al cuestionar la logística utilizada para la distribución de los productos.

    De acuerdo con su visión, la falta de coordinación y de conocimiento del funcionamiento cotidiano de cada establecimiento estaría generando inconvenientes en la implementación del programa.

    El Servicio Alimentario Escolar es una herramienta clave para miles de estudiantes bonaerenses, ya que garantiza desayuno, merienda o almuerzo en las escuelas públicas, dependiendo de la modalidad de cada institución.

    Proveedores externos y malestar en las escuelas

    Otro de los puntos que generó cuestionamientos por parte del gremio tiene que ver con el esquema de proveedores que actualmente abastecen al programa.

    Casino indicó que, según la información que recibió, habría un proveedor externo encargado de suministrar diversos insumos alimentarios y productos complementarios.

    “Nos enteramos de que hay un proveedor de no sé de dónde, si de San Fernando o Tigre, que provee todo: el pan, las servilletas, la mercadería, todo”, comentó.

    Para la dirigente sindical, este tipo de decisiones debería ser evaluado con mayor detenimiento, ya que impacta directamente en la dinámica de las escuelas y en la calidad del servicio que reciben los alumnos.

    Finalmente, sostuvo que existe un creciente descontento entre directivos y personal educativo respecto al funcionamiento actual del SAE.

    “La verdad, como todo cae en saco roto, sinceramente, las escuelas están muy disconformes con el SAE”, concluyó Casino, al insistir en la necesidad de revisar el esquema de gestión para evitar mayores inconvenientes en el servicio alimentario escolar.

    Temas
    Seguí leyendo

    Baradero: el concejal de Hechos, Marcelo Daubian criticó la venta de terrenos municipales

    Cartoneros de Baradero denuncian destrato del Municipio y falta de reparación de maquinarias

    Turismo Joven y Memoria: Baradero abrió la inscripción al programa de formación 2026

    Baradero: Salmerón asegura que la mayoría de las escuelas están listas para iniciar el ciclo lectivo 2026

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Comerciantes de Villa Ramallo piden explicaciones al municipio sobre el nuevo Código Tributario municipal

    San Pedro: Reabrieron el paso a nivel de Ruta 191 y Mitre tras tres meses de obras

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    rechazan un reclamo contra la desregulacion de la vtv y dejan abierta la via judicial

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martinez en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pergamino

    Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD
    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial