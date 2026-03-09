Polémica en Baradero: fuerte crítica de FEB tras la municipalización del servicio alimentario escolar

Así fustigó la secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, a través de #TúRadio a la nueva modalidad del manejo del Servicio de Alimento Escolar que fue municipalizado quitándole el control al Consejo.

Así fustigó la secretaria gremial de FEB, María Laura Casino, a través de #TúRadio a la nueva modalidad del manejo del Servicio de Alimento Escolar que fue municipalizado quitándole el control al Consejo.

La secretaria gremial de la Federación de Educadores Bonaerenses ( FEB ), María Laura Casino, cuestionó con dureza la nueva modalidad de gestión del Servicio Alimentario Escolar ( SAE ) en la ciudad de Baradero tras su municipalización. En declaraciones radiales, aseguró que existen múltiples problemas en la implementación y advirtió sobre malestar en distintas instituciones educativas del distrito.

Durante una entrevista brindada a #TúRadio, la dirigente sindical expresó su preocupación por la decisión de trasladar la coordinación del Servicio Alimentario Escolar desde el ámbito del Consejo Escolar hacia la órbita del Municipio.

Según explicó Casino, el cambio generó incertidumbre en numerosas escuelas que dependen del programa para garantizar el acceso a alimentos de estudiantes durante la jornada escolar.

“Realmente no sé a quién se le ocurrió esta idea, y poner gente que no está preparada para este trabajo”, sostuvo la secretaria gremial de la FEB, en referencia al nuevo esquema de gestión implementado en las últimas semanas.

La dirigente sindical remarcó que el SAE cumple un rol central en la comunidad educativa, especialmente en contextos económicos complejos, por lo que consideró fundamental que su administración esté a cargo de equipos con experiencia en el sistema educativo.

Denuncian problemas en la entrega de alimentos

Casino también describió situaciones que, según afirmó, evidencian fallas en la organización del servicio desde que se produjo el cambio de administración.

Entre los casos mencionados, señaló que algunas instituciones habrían recibido alimentos que no se ajustan a sus necesidades.

“Es un desastre total; hay escuelas que no tienen comedor y les llevaron verduras”, afirmó, al cuestionar la logística utilizada para la distribución de los productos.

De acuerdo con su visión, la falta de coordinación y de conocimiento del funcionamiento cotidiano de cada establecimiento estaría generando inconvenientes en la implementación del programa.

El Servicio Alimentario Escolar es una herramienta clave para miles de estudiantes bonaerenses, ya que garantiza desayuno, merienda o almuerzo en las escuelas públicas, dependiendo de la modalidad de cada institución.

Proveedores externos y malestar en las escuelas

Otro de los puntos que generó cuestionamientos por parte del gremio tiene que ver con el esquema de proveedores que actualmente abastecen al programa.

Casino indicó que, según la información que recibió, habría un proveedor externo encargado de suministrar diversos insumos alimentarios y productos complementarios.

“Nos enteramos de que hay un proveedor de no sé de dónde, si de San Fernando o Tigre, que provee todo: el pan, las servilletas, la mercadería, todo”, comentó.

Para la dirigente sindical, este tipo de decisiones debería ser evaluado con mayor detenimiento, ya que impacta directamente en la dinámica de las escuelas y en la calidad del servicio que reciben los alumnos.

Finalmente, sostuvo que existe un creciente descontento entre directivos y personal educativo respecto al funcionamiento actual del SAE.

“La verdad, como todo cae en saco roto, sinceramente, las escuelas están muy disconformes con el SAE”, concluyó Casino, al insistir en la necesidad de revisar el esquema de gestión para evitar mayores inconvenientes en el servicio alimentario escolar.